В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился парад Победы, посвященный празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

После парада президент России Владимир Путин поздоровался с офицерским составом и подошел побеседовать с ветеранами. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу, который также пожал руки ветеранам.

В параде приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. Шойгу принимал парад на новом кабриолете Aurus. При этом авиационная часть парада не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.

Помимо Путина на трибуне во время парада присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.