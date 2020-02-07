Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы

Владимир Путин с ветеранами Великой Отечественной войны (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Кремля.

Выплата в размере 75 тыс. руб. полагается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, выплата полагается вдовам или вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, войны с Японией, Великой Отечественной войны, вдовам или вдовцам умерших инвалидов ВОВ и участникам войны.

О том, что ветеранам Великой Отечественной выплатят по 75 тыс. руб., Путин заявил 18 января в ходе визита в Санкт-Петербург, приуроченного к 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

Президент тогда отметил, что обычно выплаты ко Дню Победы не превышают 10 тыс. руб. «У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. руб. выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тыс. руб. — труженикам тыла», — сказал Путин.