На Красной площади начался парад Победы

Главный парад 9 мая стартовал на Красной площади. Всего мимо трибун у Кремля пройдут более 13 тыс. военных

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию парада Победы ведет телеканал «Россия 24».

Всего в параде должны принять участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники. Список техники, проходящей по Красной площади, Минобороны анонсировало 29 апреля. Вместе с историческим танком Т-34 вдоль Кремля проедут танки Т-14 «Армата», новейшие БМП «Курганец» и БМП-3, БТР-82А, бронемашины повышенной защищенности «Тайфун-К» и другая техника. Ракетные войска будут представлены пусковыми установками ракетного комплекса стратегического назначения «Ярс» и комплексами «Искандер-М». На Красной площади также появятся образцы современной российской артиллерии — САУ «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Смерч».

9 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых участниках наземной части парада: это представители московского университета МВД, женщины-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

В авиационной части парада должны были принять участие 74 самолета и вертолета. Однако непосредственно перед началом парада стало известно, что в этом году авиация не пролетит над Красной площадью из-за метеоусловий.

В праздновании 9 мая на Красной площади в этом году лидеры иностранных государств не принимают участия. В Кремле заявляли, что приглашения на парад в этом году не отправлялись. В прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.