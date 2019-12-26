Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе

Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе

Прокурор запросил до 18 лет лишения свободы членам запрещенной в России террористической организации «Сеть» по делу об участии в «террористическом сообществе». Обвиняемые сообщали о пытках

Гособвинитель Сергей Семеренко запросил сроки до 18 лет реального лишения свободы для семерых активистов, обвиняемых в участии в запрещенном в России террористическом сообществе «Сеть». Об этом он заявил в ходе прений сторон в Приволжском окружном военном суде в Пензе, сообщают корреспонденты «Новой газеты» и местного издания «7х7».

Прокурор считает доказанной их вину в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 статьи 205.4 УК). Самый большой срок в 18 лет строгого режима гособвинитель запросил для Дмитрия Пчелинцева. Для Ильи Шакурского он попросил 16 лет, для Андрея Чернова — 14 лет, для Максима Иванкина — 13 лет, для Михаила Кулькова — 10 лет. Семеренко считает, что все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Для Василия Куксова гособвинитель запросил 9 лет, а для Армана Сагынбаева — 6 лет общего режима.

При этом с Пчелинцева гособвинитель ранее попросил снять обвинение в поджоге пензенского военкомата.

Обвиняемые категорически отрицают вину и заявляют. что после задержаний подвергались пыткам. Так, Пчелинцев рассказывал в суде, что его неоднократно били током; после первого такого эпизода он вскрыл себе вены. На пытки жаловались Шакурский, Сагынбаев, Чернов и другие предполагаемые члены «Сети» — в том числе Виктор Филинков и отпущенный в качестве свидетеля Илья Капустин. Следствие отказалось возбуждать уголовные дела по их заявлениям о пытках.