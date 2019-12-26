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Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе
Прокурор запросил до 18 лет лишения свободы членам запрещенной в России террористической организации «Сеть» по делу об участии в «террористическом сообществе». Обвиняемые сообщали о пытках

Гособвинитель Сергей Семеренко запросил сроки до 18 лет реального лишения свободы для семерых активистов, обвиняемых в участии в запрещенном в России террористическом сообществе «Сеть». Об этом он заявил в ходе прений сторон в Приволжском окружном военном суде в Пензе, сообщают корреспонденты «Новой газеты» и местного издания «7х7».

Прокурор считает доказанной их вину в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 статьи 205.4 УК). Самый большой срок в 18 лет строгого режима гособвинитель запросил для Дмитрия Пчелинцева. Для Ильи Шакурского он попросил 16 лет, для Андрея Чернова — 14 лет, для Максима Иванкина — 13 лет, для Михаила Кулькова — 10 лет. Семеренко считает, что все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Для Василия Куксова гособвинитель запросил 9 лет, а для Армана Сагынбаева — 6 лет общего режима.

При этом с Пчелинцева гособвинитель ранее попросил снять обвинение в поджоге пензенского военкомата.

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Обвиняемые категорически отрицают вину и заявляют. что после задержаний подвергались пыткам. Так, Пчелинцев рассказывал в суде, что его неоднократно били током; после первого такого эпизода он вскрыл себе вены. На пытки жаловались Шакурский, Сагынбаев, Чернов и другие предполагаемые члены «Сети» — в том числе Виктор Филинков и отпущенный в качестве свидетеля Илья Капустин. Следствие отказалось возбуждать уголовные дела по их заявлениям о пытках.

Гособвинение считает, что «межрегиональное террористическое сообщество под условным наименованием «Сеть» было создано не позднее мая 2015 года Пчелинцевым и неустановленным лицом под псевдонимом «Тимофей». Его целью было «насильственное изменение конституционного строя» и вооруженный захват власти посредством нападений на силовиков, захвата оружейных складов, атак на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России», — полагало следствие. Для этого «Сеть» объединяла анархистов в «боевые группы», ее члены приобрели оружие и обучались «навыкам ведения боевых действий» и выезжали на тренировки в лес под Пензой, утверждал гособвинитель.

Дело «Сети» было возбуждено в октябре 2017 года, когда были задержаны анархисты и антифашисты из Санкт-Петербурга и Пензы. Это произошло после явки с повинной студента пензенского педагогического института Егора Зорина, которого незадолго до этого задерживали с наркотиками, писал «Коммерсант». Зорин рассказал о террористическом сообществе, но соответствующее обвинение с него в дальнейшем сняли.

По петербургскому делу «Сети» проходят программист Виктор Филинков, предприниматель Игорь Шишкин и промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Шишкин признал вину и в особом порядке получил 3,5 года колонии, дело в отношении Филинкова и Бояршинова еще слушается.

Сами обвиняемые настаивают, что организации «Сеть» не существовало: обвиняемых в разных регионах России объединяют только анархистские и антифашистские взгляды, а «боевые вылазки» в лесу, которые приписывают отдельным фигурантам, были на самом деле соревнованиями по страйкболу.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: уголовное дело
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