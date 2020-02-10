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Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией», — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, в этом случае невозможно какое-либо другое вмешательство в действия следственных органов, тем более со стороны главы государства.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дел «Сети» к срокам от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Ранее ФСБ обвинила их в организации террористического сообщества, однако никто из обвиняемых вину не признал.

Дело возбудили в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений, которых обвинили в создании террористического сообщества. Это произошло после явки с повинной студента пензенского педагогического института Егора Зорина, которого, как передавал «Коммерсантъ», незадолго до этого задерживали с наркотиками. Он рассказал о террористическом сообществе, и соответствующее обвинение с него в дальнейшем сняли.

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»
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По версии ФСБ, задержанные собирались совершить нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России» во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

Обвиняемые настаивают на том, что организации «Сеть» не существовало. По их словам, их объединяют только анархистские и антифашистские взгляды, а «боевые вылазки» в лесу на самом деле были соревнованиями по страйкболу. При этом сначала некоторые фигуранты дали признательные показания. Позднее они отказались от них, заявив о давлении со стороны следствия и пытках.

Теги: Сеть, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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