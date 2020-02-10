Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России Бизнес, 18:31 Euromoney признал Sberbank Private Banking лучшим Private банком России Пресс-релиз, 18:30 Машины в утиль: что ждать автодилерам в 2020 году Pro, 18:29 Рособоронэкспорт допустил влияние коронавируса на поставки C-400 в Китай Общество, 18:17 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:15  Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Общество, 18:06 Месси установил рекорд среди легионеров Ла Лиги по матчам в основе Спорт, 18:05 Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным Общество, 17:58 «Аэрофлот» и Japan Airlines заключили соглашение о совместных рейсах Пресс-релиз, 17:57 От 30 до бесконечности: как компании организовать питание в офисе Pro, 17:51 Суд продлил домашний арест Майклу Калви Финансы, 17:45 Рождение, венчание, ложная тревога и еще 4 невероятных случая в самолете Стиль, 17:44 Кремль заявил о беспокойстве из-за эскалации ситуации в Сирии Политика, 17:43 Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы Общество, 17:43
Общество ,  
0 

Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным

Защита еще не получила мотивировочную часть решения суда. Фигуранты дела получили сроки от шести до 18 лет, они не признают свою вину, жаловались на пытки и давление со стороны следствия
Одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Адвокаты трех фигурантов дела о создании запрещенной в России террористической организации «Сеть» заявили РБК, что считают приговор своим подзащитным необоснованным. Ранее суд назначил семи обвиняемым по делу об организации террористического сообщества от шести до 18 лет колонии.

Какие сроки получили фигуранты дела «Сети»:

  • Дмитрий Пчелинцев — 18 лет в колонии строго режима
  • Илья Шакурский — 16 лет колонии строгого режима и штраф в 50 тыс. руб.
  • Андрей Чернов — 14 лет колонии строгого режима
  • Максим Ивакин — 13 лет колонии строгого режима
  • Михаил Кульков — 10 лет колонии строго режима
  • Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима
  • Арман Сыганбаев — 6 лет колонии строго режима

«Конечно же, мы недовольны тем приговором, что был вынесен. Однозначно приговор несправедливый, незаконный и необоснованный. Так считают все фигуранты и защитники», — заявила РБК адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева. Она добавила, что защита не получила мотивировочную часть решения суда.

Адвокат Чернова Станислав Фоменко сообщил РБК, что планирует обжаловать приговор. Защита не согласна с судом по обоим пунктам обвинения (Чернову вменили участие в террористической организации и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). «Считаем, что те доказательства, которые представило обвинение, — те, которые были исследованы в суде, они не доказывают вину наших подзащитных», — сказал он.

Защита Кулькова считает, что обвинение не представило никаких доказательств его участия в террористическом сообществе, заявил РБК адвокат фигуранта Игорь Кабанов. «По сути, человека осудили только за то, что он друг Иванкина, и за то, что он ходил в какой-то поход и грелся у костра», — заявил он.

Так называемое дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. Тогда оперативники ФСБ задержали в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений и обвинили их в организации террористического сообщества. По версии следствия, они планировали совершить атаки во время выборов президента, ЧМ по футболу, а также организовать нападения на органы власти, отделения «Единой России» и военкоматы. Дело возбудили после явки с повинной студента пензенского пединститута Егора Зорина, который дал показания о создании террористического сообщества.

Обвиняемые по делу о террористическом подполье получили от 6 до 18 лет
Общество

Несколько фигурантов изначально дали признательные показания, но позже отказались от них, заявив, что это было сделано под давлением следствия. Так, Пчелинцев говорил, что его неоднократно били током, а после первого такого эпизода он вскрыл вены. На пытки жаловались также Шакурский, Сыганбаев, Чернов и другие фигуранты дела, включая Виктора Филинкова и Илью Капустина, который был отпущен в качестве свидетеля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приговор, заявил, что глава государства «неоднократно разбирался» с ситуацией по делу «Сети», однако какое-либо другое вмешательство с его стороны невозможно.

Все они категорически отрицают вину, говоря, что организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», в ходе которых, по версии следствия, отрабатывались боевые действия, на самом деле были игрой в страйкбол.

Авторы: Артем Афонский, Константин Нагаев
Теги: уголовное дело, приговор
Материалы по теме
Обвиняемые по делу о террористическом подполье получили от 6 до 18 лет
Общество
Гособвинитель запросил до 18 лет обвиняемым по делу «Сети» в Пензе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter