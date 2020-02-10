Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным

Защита еще не получила мотивировочную часть решения суда. Фигуранты дела получили сроки от шести до 18 лет, они не признают свою вину, жаловались на пытки и давление со стороны следствия

Одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Адвокаты трех фигурантов дела о создании запрещенной в России террористической организации «Сеть» заявили РБК, что считают приговор своим подзащитным необоснованным. Ранее суд назначил семи обвиняемым по делу об организации террористического сообщества от шести до 18 лет колонии.

Какие сроки получили фигуранты дела «Сети»: Дмитрий Пчелинцев — 18 лет в колонии строго режима

Илья Шакурский — 16 лет колонии строгого режима и штраф в 50 тыс. руб.

Андрей Чернов — 14 лет колонии строгого режима

Максим Ивакин — 13 лет колонии строгого режима

Михаил Кульков — 10 лет колонии строго режима

Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима

Арман Сыганбаев — 6 лет колонии строго режима

«Конечно же, мы недовольны тем приговором, что был вынесен. Однозначно приговор несправедливый, незаконный и необоснованный. Так считают все фигуранты и защитники», — заявила РБК адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева. Она добавила, что защита не получила мотивировочную часть решения суда.

Адвокат Чернова Станислав Фоменко сообщил РБК, что планирует обжаловать приговор. Защита не согласна с судом по обоим пунктам обвинения (Чернову вменили участие в террористической организации и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). «Считаем, что те доказательства, которые представило обвинение, — те, которые были исследованы в суде, они не доказывают вину наших подзащитных», — сказал он.

Защита Кулькова считает, что обвинение не представило никаких доказательств его участия в террористическом сообществе, заявил РБК адвокат фигуранта Игорь Кабанов. «По сути, человека осудили только за то, что он друг Иванкина, и за то, что он ходил в какой-то поход и грелся у костра», — заявил он.