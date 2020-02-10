«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.

Картина также удостоилась статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший фильм на иностранном языке и лучшую режиссерскую работу.

«Паразиты» — первый фильм не на английском языке, получивший «Оскара». За звание лучшего фильма года также боролись «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, Брачная история» Ноя Баумбаха, «Джокер» Тода Филлипса, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Пон Чжун Хо получил «Оскар» за «Паразитов» как лучший режиссер Общество

Сюжет «Паразитов» построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.

