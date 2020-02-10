Фильм «Паразиты» стал лауреатом «Оскара» за лучший оригинальный сценарий

Южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», говорится на сайте премии.

Награду Американской киноакадемии получили сценаристы Пон Чун Хо, также являющийся режиссером фильма, и сценарист Хан Джин-вон. Сюжет картины построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.

За награду в этой номинации также боролись картины «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Достать ножи».

На счету южнокорейского фильма уже имеются такие награды, как «Золотая пальмовая ветвь», полученная на Каннском кинофестивале в 2019 году, и премия Гильдии актеров за лучший актерский состав. Помимо этого, картина победила в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке», получив премию Британской академии (BAFTA), и удостоена «Золотого глобуса» как лучший зарубежный фильм.