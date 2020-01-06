Южнокорейский фильм «Паразиты» получил премию «Золотой глобус»

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм на иностранном языке». Трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

В номинации также участвовали картина испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава», фильм Лулу Ван «Прощание», а также две французские работы: «Портрет девушки в огне» режиссера Cелин Сьяммы и «Отверженные» Ладжа Ли.

Ранее картина «Паразиты» также была признана лучшим фильмом 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США (National Society of Film Critics). За признание картины лучшим фильмом проголосовали 44 эксперта. Конкуренцию ей составили фильмы «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, которые получили 27 и 22 голоса соответственно.