Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics) назвало фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо лучшей картиной 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе голосования 44 эксперта признали фильм «Паразиты» лучше работой прошедшего года. Конкуренцию ему составили фильм «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг, который получил поддержку 27 кинокритиков, а также картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», набравшая 22 голоса.

Сюжет фильма «Паразиты» повествует о двух семьях разных социальных слоев. Однажды одному из членов бедного семейства удается утроиться репетитором в богатую семью. Вскоре вместе с ним начинает работать его сестра, а затем и отец с матерью. Однако работодатели не знают о том, что их прислуга, водитель, и учителя их детей являются родственниками.

Ранее, по версии пользователей «Кинопоиска», главным фильмом 2019 года стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга». К тому же, она получила премию «Оскар» как лучший фильм, а также за лучший оригинальный сценарий.