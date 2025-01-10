Число погибших после разлива мазута дельфинов за неделю выросло вдвое

Центр «Дельфа»: после разлива мазута в Черном море погибли около 60 дельфинов

После разлива мазута в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и под Туапсе нашли около 60 погибших дельфинов. Пять дней назад центр «Дельфа» сообщал о 32 погибших китообразных с 15 декабря, когда прозошло крушение танкеров

Дельфины, погибшие после разлива мазута в Черном море (Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» / VK)

Количество дельфинов, погибших из-за разлива мазута в Черном море, за неделю увеличилось до 60. Об этом сообщила РБК директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

«Около 60 погибших дельфинов [найдены] после разлива мазута. Анапа, Новороссийск, Геленджик, несколько было обнаружено в Туапсинском районе, один в Сочи», — сказала она.

5 января центр «Дельфа» сообщал в телеграм-канале, что после 15 декабря в море погибло по меньшей мере 32 дельфина. Зоозащитники подчеркнули, что наиболее вероятно животные умерли из-за разлива мазута.

Всего со дня крушения танкеров к 5 января зоозащитники зарегистрировали гибель 61 китообразного. Однако оставшиеся 29 дельфинов, по данным «Дельфы», умерли еще до аварии, на это указывала старость найденных тел.

«Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра», — поясняли зоозащитники. Пострадали в основном азовки, которые, как отметили в «Дельфе», всегда были наиболее уязвимыми китообразными.

Черноморская морская свинья (азовка, азовский дельфин) — черноморский подвид китообразных вида морская свинья. Эти дельфины обитают в прибрежных водах Черного моря, а в теплое время года — в Азовском и Мраморном морях. Изредка их можно увидеть в Эгейском море, а также в реках Дунай и Дон. Подвид занесен в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения и уменьшающийся в численности. Выброс считается массовым, когда как минимум два китообразных, если это не мать и детеныш, выбросились в одном месте и в одно время.

В центре также предупреждали, что в ближайшие месяцы число погибших китообразных может увеличиться, причем оно будет расти более быстрыми темпами, чем обычно в этот период.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края. Там был введен режим ЧС федерального уровня. Также пятна мазута находили в Севастополе и на побережье Евпатории. В Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

В Кремле считают критической ситуацию с разливом мазута в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин называл ее самым серьезным экологическим вызовом для страны за последние годы. Глава государства поручил создать федеральный штаб по ликвидации ЧП. По мнению Путина, предпринимаемых на данный момент мер недостаточно.