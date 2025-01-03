Мазутное пятно от потерпевших крушение танкеров добралось до Севастополя
Мазутное пятно было обнаружено у Севастополя. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пятно размером примерно 1,5 на 1,5 м было замечено на входе в Балаклавскую бухту. Также нашлись несколько испачканных мазутом птиц в районах Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.
«Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна. По моему поручению на Могилевской, 16, в нашем государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц», — отметил губернатор.
Чиновник пообещал развернуть дополнительные пункты приема птиц и подключить волонтеров, если ситуация ухудшится.
Разлив мазута произошел из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря в Керченском проливе. Больше всего мазута обнаружили на побережье Краснодарского края близ Анапы, также менее значительные загрязнения зафиксированы в Крыму.
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