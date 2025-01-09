Путин заявил, что для ликвидации разлива мазута делается недостаточно

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Разлив мазута в Черном море после крушения танкеров в декабре стал самым серьезным экологическим вызовом для России за последние годы, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Он поручил создать федеральный штаб по ликвидации ЧП, который будет работать прямо на месте и подчеркнул, что меры для минимизации последствий разлива нефтепродуктов должны быть реализованы до начала весенне-летнего сезона. По мнению главы государства, сейчас для ликвидации последствий разлива делается недостаточно.

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