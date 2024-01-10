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Общество ,  
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Половина Омска и часть области осталась без света

Часть Омской области осталась без света после аварийного отключения подстанции
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Часть Омской области, включая несколько районов Омска осталось без электроснабжения после того, как на подстанции «Таврическая» произошло аварийное отключение, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Виталий Хоценко. Энергетики, по его словам, уже работают на подстанции.

Позже глава региона заявил, что электроснабжение восстановлено в Любинском, Саргатском, Тарском и Усть-Ишимском муниципальных районах области. «Энергетики продолжают работу», – добавил Хоценко.

Издание «Омск Онлайн» передает, что жалобы на отсутствие света поступают от жителей по всему городу. По оценке министра энергетики и ЖКХ Омской области Владимира Шнипко, отключение электроснабжения затронуло около трети региона и половину Омска.

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Общество

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Теги
Омская область Омск отключение электричества аварийная остановка подстанция Виталий Хоценко
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