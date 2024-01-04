На северо-востоке Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции

На трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы произошел пожар, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожар произошел на Высоковольтном проезде. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС. Потребителей начали переключать на резервную схему электроснабжений.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате пожара на подстанции без электричества, отопления и воды остались жители трех ближайших районов — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Baza пишет, что это затронуло 20 многоэтажных домов.

Согласно данным Gismeteo, утром 4 января температура воздуха в Москве опустилась до минус 25 градусов.

Гидрометцентр объявил в столице и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за «аномально холодной погоды». Синоптики отметили, что погода опустилась ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Оранжевый уровень действует в регионе до 6 января.