Оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице

Жители восточной стороны Электростали рассказали, что тепла в их домах нет с середины декабря. Они решили развести костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему

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Жители восточной части подмосковного города Электросталь разожгли костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. Видеозапись местные жители прислали изданию MSK1.RU.

На видео люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10–18 градусов. «Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города Электросталь на отсутствие отопления в наших домах <...> с самого начала отопительного сезона», — говорит одна из местных жительниц.

Как рассказали SHOT жители восточной стороны Электростали, тепла в их домах нет с середины декабря. Спасти положение они пытаются при помощи двух, а то и большего количества обогревателей, но теплее от этого, по их словам, не становится.

«У нас нет домов без отопления, полностью отключений нет. Вчера были отключения, но они все достаточно оперативно были устранены. Сейчас поступают жалобы на пониженную температуру в домах, 13-17 градусов, управляющие компанию выясняют и работают», — сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе Электростали.

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова ранее сообщала, что еще 11 декабря из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» на территории городского округа Электросталь был введен режим ЧС. Позже на ней промыли котлы и отремонтировали насос, а с 1 января 2024 года котельную передали Электростальскому центру услуг. «В данных погодных условиях проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города. Также продолжают дежурить аварийные бригады», — отмечала Волкова.

Жительница дома № 30 на Октябрьской улице Валентина Дмитриевна также сообщила MSK1.RU, что многим жителям, которые уже несколько суток остаются без отопления, приходится обогреваться теплом от газовых духовок. Это, по ее словам, уже стало причиной гибели двух человек.

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«Вся наша восточная сторона, 40 тыс. жителей, осталась без отопления. Сейчас опять передают по новостям, мол, слишком не расслабляйтесь, морозы опять идут к нам. Ну как расслабишься, если холодно дома? Если вообще кошмар. Я сижу в холодной квартире, обогреваю духовкой. Разве можно около духовки целый день быть? У нас уже так два человека погибли», — посетовала женщина.

О двух погибших в Электростали, пытавшихся согреться с помощью газовой колонки, городская администрация сообщила еще 6 января. «Очень просим вас внимательно относиться к газовым плитам и колонкам, не оставлять газ включенным без присмотра. К сожалению, случилась трагедия. Два человека погибли. В квартире работала газовая колонка. Сейчас специалисты проводят экспертизу, проверяют ее исправность», — говорилось в сообщении.

Сильные морозы в столичном регионе, продолжающиеся с конца декабря, привели к прорывам теплотрасс и поломкам в котельных. Несколько дней на отсутствие отопления жаловались жители целого ряда населенных пунктов под Чеховом, авария на котельной произошла в Подольске, трубу с горячей водой прорвало в Химках, лопнули трубы в подъездах в Солнечногорске, Электростали.

Жители Климовска рассказывали РБК, что вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов объяснял увеличение сроков устранения неполадок тем, что Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ), где произошла авария, — режимный объект. Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с «перебоями в предоставлении коммунальных услуг» на территории региона. Следователи возбудили несколько уголовных дел, задержаны начальник котельной и гендиректор завода, а также замглавы подольской администрации.