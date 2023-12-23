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В Дагестане из-за сильного ветра 127 тыс. человек остались без света

В Дагестане из-за сильного ветра 127 тыс. человек остались без света
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

В Дагестане из-за сильно ветра без электроэнергии остались 127 тыс. человек, сообщило Минэнерго в телеграм-канале.

«По состоянию на 18:00 без электричества остаются более 127 тыс. потребителей в 57 населенных пунктах», — говорится в публикации. В аварийно-восстановительных работах участвуют 30 бригад — 89 человек и 31 единица техники.

В региональном Минэнерго сообщили о введении особого режима работы. В случае необходимости количество задействованных сил будет увеличено, заверили в ведомстве. Позднее в МЧС сообщили, что в работах участвуют 92 человека и 44 единицы техники.

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Фото:minenergo_official / Telegram

МЧС по республике предупредило, что с 17:00 до 21:00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 25 м/с, а в отдельных горных районах до 28 м/с. Граждан призвали оставаться дома, приготовиться к выключению электросети, а также потушить печи и закрыть газовые краны.

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Теги
Дагестан электроснабжение ветер Минэнерго
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