 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии

Проблемы с подачей электричества произошли из-за резкого перепада температур, который привел к обрыву проводов, отмечал губернатор Сальдо. Без света остались населенные пункты семи районов Херсонской области
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В семи районах Херсонской области, где произошло отключение электричества из-за непогоды, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

«Были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. На эту минуту работа на устранением аварии завершена», — написал он.

Ранее глава региона Владимир Сальдо указывал, что из-за резкого перепада температур произошел обрыв проводов, что и привело к прекращению подачи электричества в область со стороны Мелитополя (Запорожская область). Также, отмечал Сальдо, в Херсонской области не работали телевидение и радио.

О проблемной ситуации Сальдо по телефону доложил президенту Владимиру Путину. Также глава государства заслушал доклад подмосковного губернатора Андрея Воробьева в связи с проблемами с тепло- и электроснабжением в регионе.

Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и отоплением
Общество
Андрей Воробьев на встрече с жителями Климовска

В Климовске (микрорайон Подольска) 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 домов микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах, в 36 из них отапливаются уже все квартиры.

Как сообщал Воробьев, котельную, на которой произошла авария, передадут из частной собственности в муниципальную. Кроме того, отмечал губернатор, с объекта сняли особый режим, так как она находилась на территории завода с режимным статусом, что не давало доступа к ней местным властям. Пострадавшим жителям не придется платить за отопление в январе.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Херсонская область электроснабжение
Материалы по теме
На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии
Общество
В России из-за непогоды без электричества остались 140 тыс. абонентов
Общество
В Краснодаре свыше 150 домов остались без электричества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
При взрыве в отеле в Техасе пострадали 11 человек Общество, 02:29
В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии Общество, 02:10
В Нижневартовске все школы перевели на удаленку из-за кори и ОРВИ Общество, 01:52
Эксперты допустили, что 2024-й станет самым жарким годом Общество, 01:48
В Санкт-Петербурге завели дело после поджога двери радиоведущего Sputnik Политика, 01:21
Знакомые поэта Льва Рубинштейна сообщили, что его сбила машина Общество, 01:02
В каких регионах сильнее всего выросли поступления от НДФЛ. Инфографика Экономика, 00:59
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
На Филиппинах российская туристка погибла после падения машины со скалы Общество, 00:48
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Общество, 00:23
Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и отоплением Общество, 00:01
ВТБ вслед за «Сбером» ограничит выдачи льготной ипотеки Финансы, 00:00
«Один из величайших наряду с Пеле». Жизнь Кайзера Франца Спорт, 08 янв, 23:53 
РЖД сообщили о сходе 14 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае Общество, 08 янв, 23:51
HS узнала о планах Финляндии оставить закрытой границу с Россией Политика, 08 янв, 23:41