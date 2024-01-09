В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварии

Проблемы с подачей электричества произошли из-за резкого перепада температур, который привел к обрыву проводов, отмечал губернатор Сальдо. Без света остались населенные пункты семи районов Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В семи районах Херсонской области, где произошло отключение электричества из-за непогоды, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

«Были отключены Генический, Новотроицкий, большая часть Ивановского и Каховского районов, а также Великолепетихский, Горностаевский и Нижнесерогозский районы области. На эту минуту работа на устранением аварии завершена», — написал он.

Ранее глава региона Владимир Сальдо указывал, что из-за резкого перепада температур произошел обрыв проводов, что и привело к прекращению подачи электричества в область со стороны Мелитополя (Запорожская область). Также, отмечал Сальдо, в Херсонской области не работали телевидение и радио.



О проблемной ситуации Сальдо по телефону доложил президенту Владимиру Путину. Также глава государства заслушал доклад подмосковного губернатора Андрея Воробьева в связи с проблемами с тепло- и электроснабжением в регионе.

В Климовске (микрорайон Подольска) 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 домов микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах, в 36 из них отапливаются уже все квартиры.

Как сообщал Воробьев, котельную, на которой произошла авария, передадут из частной собственности в муниципальную. Кроме того, отмечал губернатор, с объекта сняли особый режим, так как она находилась на территории завода с режимным статусом, что не давало доступа к ней местным властям. Пострадавшим жителям не придется платить за отопление в январе.