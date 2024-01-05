Собянин: в домах на северо-востоке Москвы восстановлено электроснабжение

На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

На северо-востоке Москвы полностью восстановили снабжение домов электричеством. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения», — написал он.

Мэр добавил, что более «20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан».

Пожар на трансформаторной подстанции в Высоковольтном проезде произошел утром 4 января. Возгорание оставило без света, отопления и воды часть жителей трех прилегающих районов — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Отключение коснулось 20 домов. Здания перевели на резервную схему электроснабжения.

Несколько часов спустя Собянин сообщил о создании оперштаба для ликвидации последствий произошедшего, добавив, что к работе привлекли «все городские службы». Позже вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в пострадавших домах частично восстановили отопление с помощью мобильных дизельных генераторов.