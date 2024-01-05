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На северо-востоке Москвы восстановили электроснабжение после аварии

Собянин: в домах на северо-востоке Москвы восстановлено электроснабжение
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

На северо-востоке Москвы полностью восстановили снабжение домов электричеством. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения», — написал он.

Мэр добавил, что более «20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан».

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Пожар на трансформаторной подстанции в Высоковольтном проезде произошел утром 4 января. Возгорание оставило без света, отопления и воды часть жителей трех прилегающих районов — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Отключение коснулось 20 домов. Здания перевели на резервную схему электроснабжения.

Несколько часов спустя Собянин сообщил о создании оперштаба для ликвидации последствий произошедшего, добавив, что к работе привлекли «все городские службы». Позже вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в пострадавших домах частично восстановили отопление с помощью мобильных дизельных генераторов.

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Москва Сергей Собянин электроснабжение СВАО
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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