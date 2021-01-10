В России за сутки от коронавируса умерли 456 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

От COIVD-19 в России за последние 24 часа умерли 456 человек, сообщили утром 10 января в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего, по данным штаба, жертвами коронавируса в стране стали 61,8 тыс. человек. Это меньше, чем оценка Росстата, который насчитал 116 тыс. летальных исходов от COVID-19 в период с апреля по ноябрь. Разница объясняется методологией подсчета: Росстат включает в статистику смерти от других заболеваний на фоне коронавирусной инфекции, а также случаи, когда вирус выявили уже после смерти.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

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