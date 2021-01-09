От COVID-19 умер первый заместитель главы Югры

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в ХМАО от COVID-19 умерли три человека, общее число умерших с начала пандемии выросло до 576 человек. Всего COVID-19 в ХМАО заболели более 43 тыс. человек, в том числе 193 — за последние сутки. Состояние 106 пациентов, по данным администрации ХМАО, оценивается как тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.