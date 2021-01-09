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Художник Валентин Сидоров умер от коронавируса

Валентин Сидоров
Валентин Сидоров (Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ)

Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер на 93-м году жизни из-за перенесенного коронавируса. Об этом сообщается на Facebook института.

«Случилось непоправимое горе, сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров», — говорится в сообщении института, в котором Сидоров преподавал с 1994 года.

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Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенино в Тверской области. В 1948 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Через четыре года перевелся в МГАХИ им. Сурикова Академии художеств СССР. В 1987-2009 годах возглавлял Союз художников России. С 2009 года был почетным председателем данной организации.

Сидоров известен своими пейзажными работами, в которых он демонстрирует картины русской природы и русской провинции. Среди его работ — «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу», «Святая гора», «Ненастный день. Коровино», «Утро в избе» и «Березовый ветер».

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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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