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В МЧС сообщили о росте числа погибших при пожарах в больницах в 2020 году

Общее число возгораний снизилось, но жертв в них было на 29 больше, чем в 2019 году. В прошлом году из-за сбоев в работе аппаратов ИВЛ горели ГКБ № 50 Москвы и больница Святого Георгия в Петербурге
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, 12 мая 2020г.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, 12 мая 2020г. (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

В России в прошлом году по сравнению с 2019-м снизилось количество пожаров в больницах, однако число жертв в этих происшествиях выросло. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передает ТАСС.

В 2020-м было на 13% меньше возгораний в медучреждениях, чем годом ранее. При этом число погибших увеличилось на 29. Как отметил Еникеев, в половине случаев причинами пожаров стали аварии на электросетях и неисправное электрооборудование.

МЧС назвало возможную причину взрыва в челябинской больнице
Общество
Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

В 30% случаев к возникновению огня приводило неосторожное обращение с огнем, в 8% — поджоги. В МЧС пояснили, что в прошлом году из-за высокой степени заполнения больниц выросло и количество режимных нарушений.

В 2020 году в России произошло несколько пожаров в клиниках, где проходили лечение больные с коронавирусной инфекцией. 9 мая в ГКБ № 50 Москвы загорелись помещения реанимационного блока, в результате чего погибла пожилая пациентка.

В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге при пожаре погиб пациент
Общество
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина

Спустя три дня в Санкт-Петербурге при пожаре в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия погибли пять человек. В обоих случаях возгорание связывали с оборудованием для искусственной вентиляции легких «Авента-М». Их производитель, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — заявлял, что возгорание могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности. В июне аппараты «Авента-М» отозвали для дополнительных тестов и испытаний.

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В конце октября в пристройке к коронавирусной больнице в Челябинске произошел взрыв кислородного баллона с последующим возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал.

Автор
Михаил Котляр
пожар больницы МЧС жертвы
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