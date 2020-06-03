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В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге при пожаре погиб пациент

Возгорание произошло в боксе для больных гепатитом. Погибший пациент курил в постели
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар начался примерно в 7:30 на втором этаже четырехэтажного корпуса. Возгорание произошло в боксе для больных гепатитом. В помещении загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 5 кв. м.

Пациент 1981 года рождения получил смертельное отравление угарным газом, спасти его не удалось. «Горение ликвидировано персоналом больницы. Силами ПСЧ проведена контрольная проливка», — сообщили в МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что причиной пожара стало курение, а погибший пациент лечился от коронавируса. «В результате курения в постели возникло тление постельных принадлежностей, в результате куривший пациент получил отравление продуктами горения», — рассказал собеседник агентства. Источник «РИА Новости» подтвердил, что причиной пожара стало то, что пациент курил. «Интерфакс» также утверждает, что пациент лечился от коронавируса. Однако ТАСС со ссылкой на другого источника, уточнил, что погибший лечился от «кишечного заболевания»,

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Фото: МЧС России

В мае пожары случились в городской клинической больнице имени С.И.Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Из-за происшествия в столичном медучреждении погиб один человек, в петербургском — шестеро. Причиной возгорания стали аппараты ИВЛ, которые использовались для поддержания больных коронавирусом. Аппараты были произведены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). 13 мая Росздравнадзор приостановил эксплуатацию аналогичных аппаратов в России.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: пожар, Санкт-Петербург
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