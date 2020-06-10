Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров

После двух пожаров в больницах в мае эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» приостановил Росздравнадзор. Теперь производитель ИВЛ этой марки заявил об отзыве аппаратов для дополнительных тестов и испытаний

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пройдут дополнительные тесты при повышенных нагрузках и в неплановых ситуациях. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял производитель ИВЛ — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех».

«В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ «Авента-М», — цитирует агентство сообщение КРЭТ.

При этом часть тестов пройдет не на предприятии-производителе, а в больницах совместно с медицинским персоналом — для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации. Производит аппараты входящий в концерн Уральский приборостроительный завод.

Пожар в московской ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом, произошел 9 мая, в результате погиб один человек. 12 мая произошло возгорание в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лечатся заболевшие COVID-19, тогда погибли шесть человек. Из-за пожаров Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.