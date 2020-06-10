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Бизнес ,  
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Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров

После двух пожаров в больницах в мае эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» приостановил Росздравнадзор. Теперь производитель ИВЛ этой марки заявил об отзыве аппаратов для дополнительных тестов и испытаний
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пройдут дополнительные тесты при повышенных нагрузках и в неплановых ситуациях. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял производитель ИВЛ — концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех».

«В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ «Авента-М», — цитирует агентство сообщение КРЭТ.

При этом часть тестов пройдет не на предприятии-производителе, а в больницах совместно с медицинским персоналом — для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации. Производит аппараты входящий в концерн Уральский приборостроительный завод.

Число жертв пожара из-за аппарата ИВЛ в Петербурге выросло до шести
Общество
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Пожар в московской ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом, произошел 9 мая, в результате погиб один человек. 12 мая произошло возгорание в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лечатся заболевшие COVID-19, тогда погибли шесть человек. Из-за пожаров Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.

В обоих случаях загорелись аппараты «Авента-М». КРЭТ тогда сообщил, что возгорание аппаратов могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера. «Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности», — сообщили в концерне.

13 мая Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов «Авента-М».

Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В «Уральском приборостроительном заводе» РБК сообщили, что после инцидентов с пожарами в больницах на предприятии создали специальную комиссию для технического исследования аппаратов «Авента-М». Однако о результатах ее работы с тех пор информация не поступала. Проверку аппаратов продолжает также Росздравнадзор.

23 мая ведомство заявило, что делать какие-либо выводы о работе аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» еще преждевременно. «Росздравнадзор еще продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ «Авента-М», — поясняли в пресс-службе ведомства. До этого ТАСС со ссылкой на источник в медицинских структурах сообщил, что испытания аппаратов ИВЛ «Авента-М» не выявили сбоев в работе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: отзыв, «Ростех», Росздравнадзор
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