Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Еженедельник опубликовал краткий список претендентов, в который также попали Рудольф Джулиани, участники протестов в Гонконге и тайный осведомитель американских спецслужб. Пятый год подряд в списке оказался Дональд Трамп

Грета Тунберг (Фото: Jason DeCrow / AP)

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Список объявили в эфире программы Today телеканала NBC News.

По версии редакторов журнала, на звание самого влиятельного человека 2019 года могут претендовать:

сенатор-демократ, председатель Палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси (она инициировала процедуру импичмента американского президента);

основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг;

президент США Дональд Трамп;

американская футболистка Меган Рапино;

тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг;

участники протестов в Гонконге;

личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с «украинским» делом президента;

Второй год подряд в шорт-лист претендентов из всех вышеуказанных людей или собирательных образов попал только Дональд Трамп. В прошлом году он не смог получить звание «Человек года», заняв второе место. Оно досталось группе журналистов, пострадавших за правду; их авторы номинации назвали «Стражи».