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Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Еженедельник опубликовал краткий список претендентов, в который также попали Рудольф Джулиани, участники протестов в Гонконге и тайный осведомитель американских спецслужб. Пятый год подряд в списке оказался Дональд Трамп
Грета Тунберг (Фото: Jason DeCrow / AP)

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Список объявили в эфире программы Today телеканала NBC News.

По версии редакторов журнала, на звание самого влиятельного человека 2019 года могут претендовать:

  • сенатор-демократ, председатель Палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси (она инициировала процедуру импичмента американского президента);
  • основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг;
  • президент США Дональд Трамп;
  • американская футболистка Меган Рапино;
  • тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским;
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;
  • 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг;
  • участники протестов в Гонконге;
  • личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с «украинским» делом президента;

Второй год подряд в шорт-лист претендентов из всех вышеуказанных людей или собирательных образов попал только Дональд Трамп. В прошлом году он не смог получить звание «Человек года», заняв второе место. Оно досталось группе журналистов, пострадавших за правду; их авторы номинации назвали «Стражи».

В 2015, 2016 и 2017 годах Трамп также попадал в список номинантов, но получить звание смог только в 2016-м после победы на президентских выборах

Фотогалерея 
От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми

Среди тех, кто стал «Человеком года» в 2018 году оказались саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, которого убили на территории Турции, репортеры Reuters — 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо, получившие в Мьянме по семь лет заключения по обвинению в разглашении гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа, а также главный редактор издания Rappler Мария Ресса (она освещала материалы о борьбе Родриго Дутерте против неугодных его режиму филиппинцев. Ей грозил тюремный срок до десяти лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве) и редакция американской Capital Gazette из Аннаполиса, по офису которой в июне 2018 года вооруженный молодой человек открыл стрельбу.

Авторы: Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: TIME, «Человек года», Дональд Трамп, Марк Цукерберг
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