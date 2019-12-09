Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года». Список объявили в эфире программы Today телеканала NBC News.
По версии редакторов журнала, на звание самого влиятельного человека 2019 года могут претендовать:
- сенатор-демократ, председатель Палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси (она инициировала процедуру импичмента американского президента);
- основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг;
- президент США Дональд Трамп;
- американская футболистка Меган Рапино;
- тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским;
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;
- 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг;
- участники протестов в Гонконге;
- личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с «украинским» делом президента;
Второй год подряд в шорт-лист претендентов из всех вышеуказанных людей или собирательных образов попал только Дональд Трамп. В прошлом году он не смог получить звание «Человек года», заняв второе место. Оно досталось группе журналистов, пострадавших за правду; их авторы номинации назвали «Стражи».
В 2015, 2016 и 2017 годах Трамп также попадал в список номинантов, но получить звание смог только в 2016-м после победы на президентских выборах