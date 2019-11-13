Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»

В список TIME 100 Next включены молодые артисты, музыканты, спортсмены, бизнесмены и другие люди, «формирующие будущее» в отраслях, где они работают

Камила Кабельо (Фото: Steve Marcus / Reuters)

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира). В новый рейтинг включены те, кто, по мнению Time, определяет не настоящее, но будущее бизнеса, индустрии развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения и так далее.

В список попали люди самого разного возраста — от 14-летней Алисы Лю, ставшей самой молодой в истории победительницей чемпионатов США по фигурному катанию и первой женщиной, исполнившей в одной программе четверной лутц и тройной аксель, до 44-летнего лидера израильской партии «Хадаш» Аймана Уды, которого Time называет человеком с потенциально большим влиянием на то, кто придет к власти в Израиле (kingmaker).

«Мы намеренно не вводили возрастные ограничения — в знак признания того, что восхождение может начаться в любом возрасте», — говорится в отчете Time.

Рейтинг «восходящих звезд» разбит на пять категорий — «Артисты», «Лидеры», «Инноваторы», «Самородки», «Защитники», в каждую из которых включено от 16 до 21 человека.