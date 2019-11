Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»

В номинации «Артисты» на первое место поставлена кубино-американская певица Камила Кабельо, чей дебютный сольный альбом «Camila» в 2019 году возглавил хит-парад Billboard 200, а хит «Havana» в 2017 году занимал лидирующие позиции в чартах ряда стран.

Кроме того, в эту категорию рейтинга попали такие актеры и актрисы, как Генри Голдинг, Лиза Коши, Лили Рейнхарт, Джаррел Джером, Эмджей Родригес, Эзра Миллер и Бини Фельдштейн, американский писатель и поэт Джейсон Рейнольдс, певицы Билли Айлиш, Мэгги Роджерс и Али Строкер, писатель и режиссер Райан О`Коннел, комик Боуэн Янг, художница Нджидека Кросби и другие.

В категории «Лидеры» лидером стал президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада, писатель, журналист и политолог, одержавший победу на выборах в 2018 году. В посвященной Кесаде статье в Time бывший генсек ООН Пан Ги Мун отметил, что в «эпоху популизма, изоляционизма и поляризованной политики» тот ведет поиск глобальных решений глобальных проблем, а его действия доказывают, что даже «маленькие страны могут проявить инициативу».

Кроме того, в список «Лидеров» попали американская гимнастка, трехкратная олимпийская чемпионка Александра Райсман, один из претендентов от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич, члены Конгресса США Элиза Стефаник, Дэн Креншо, Кирстен Синема и Лорен Андервуд, сенатор Джош Хоули, мэр Майами Фрэнсис Суарес, один из лидеров протестного движения в Гонконге Эдуард Люн, французский политик Жордан Барделла, организатор студенческих акций протеста в Венесуэле Рафаэла Рекесенс, посол Афганистана в США Ройя Рахмани, уже упоминавшийся Айман Уда, японский политик Синдзиро Коидзуми и другие.

В категории «Самородки» на первое место поставлен Зайон Уильямсон, игрок команды NBA New Orleans Pelicans, выбранный в 2019 году под первым номером драфта. Статью для Time про него написал Шакил О`Нил, предсказавший Уильямсону великое будущее.

Кроме того, среди «самородков» упоминаются Алиса Лю, рэпер Lil Nas X, актриса Кеке Палмер, ирландская писательница Салли Руни, теннисистка Кори Гауфф, британский крикетист Бен Стокс, актер и драматург Джереми О`Харрис, южнокорейская гёрл-группа Blackpink, пловчиха, двукратная чемпионка мира Реган Смит, гаитянско-американский модельер и основатель бренда мужской одежды Pyer Moss Керби Жан-Раймон и другие.

В категорию «Инноваторы» попали основатель косметической компании Glossier и блога Into the Gloss Эмили Вайс, режиссер музыкальных видеоклипов и рекламных роликов Мелина Мацукас, основательница женского коворкинга The Wing Одри Гельман и другие.

В номинации «Защитники» лидером стала американская певица и актриса Нора Лум, более известная как Awkwafina. Наряду с ней упомянуты пуэрториканский трэп- и реггетон-исполнитель Бенито Антонио Мартинез Окасио, более известный под псевдонимом Bad Bunny, актриса Азия Кейт Диллон, глава неправительственной организации по гражданским правам Rise Аманда Нгуен, сомалийско-британский активист, бывший мэр Шеффилда Магид Магид, индийская легкоатлетка Дути Чанд, основатель Лиги Алгоритмического Правосудия Джой Буоламвини, беженка из Сирии Сара Мардини и другие.

«У всех членов TIME 100 Next большие амбиции, и они знают, что могут столкнуться с еще большими неудачами. Но ими движет надежда, они стремятся бросить вызов разногласиям и бороться за лучшее будущее», — пояснил выбор исполнительный редактор Time Дэн Максай.