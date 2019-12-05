Зеленский впервые попал на обложку Time

Главная тема номера посвящена тому, как украинский лидер справляется со своей ролью, будучи втянут в «крупнейшую в мире политическую драму»

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Украинский президент появился на обложке свежего номера международной версии журнала.

Под фотографией Зеленского размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

«Я не боюсь вопросов импичмента». Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшую в мире политическую драму», — анонсировало издание новую обложку международного издания на своей странице в Twitter.

В версии журнала, которую Time выпускает на США, на обложку помещен Дональд Трамп. Главная тема посвящена импичменту президента.