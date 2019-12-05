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Зеленский впервые попал на обложку Time
Главная тема номера посвящена тому, как украинский лидер справляется со своей ролью, будучи втянут в «крупнейшую в мире политическую драму»

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского. Украинский президент появился на обложке свежего номера международной версии журнала.

Под фотографией Зеленского размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

«Я не боюсь вопросов импичмента». Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшую в мире политическую драму», — анонсировало издание новую обложку международного издания на своей странице в Twitter.

В версии журнала, которую Time выпускает на США, на обложку помещен Дональд Трамп. Главная тема посвящена импичменту президента.

Зеленский, который находится во главе украинского государства менее года, оказался в центре скандала с участием своего американского коллеги. Речь идет о телефонном разговоре, который состоялся между двумя лидерами стран 25 июля. Как следует из расшифровки беседы, в нем Трамп просил Зеленского о возобновлении расследования в отношении Хантера Байдена (сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается составить конкуренцию Трампу на следующих президентских выборах). Демократы из конгресса США сочли, что таким образом Трамп давил на Зеленского в своих политических целях и запустили процедуру импичмента президенту.

Попадание Зеленского на обложку Times произошло и за несколько дней до его участия в «нормандском саммите», где с Владимиром Путиным ему предстоит решать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Во встрече также будут принимать участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Time
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