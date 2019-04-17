Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Из мировых лидеров в нем представлены Дональд Трамп, Хуан Гуаидо, Си Цзиньпин. Владимир Путин не включен в список второй год подряд

Владимир Путин (Фото: Серей Чириков / AP)

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны». Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.

Журнал в последний раз включал российского президента в список влиятельных людей мира в 2017 году.

В категорию «лидеры» журнал также включил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси (текст о ней написала Хиллари Клинтон), президента Мексики Андреса Обрадора, провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, сенатора Митча Макконнелла, судью Верховного суда США Бретта Кавано, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, генпрокурора США Уильяма Барра, папу римского Франциска, председателя КНР Си Цзиньпина, спецпрокурора США Роберта Мюллера, премьера Малайзии Махатхира Мохамада, президента Бразилии Жаира Болсонару.

В раздел «титаны» журнал поместил главу Facebook Марка Цукерберга, гольфиста Тайгера Вудса, главу Disney Боба Айгера, главу ФРС США Джерома Пауэлла. В категории «иконы» представлены Тейлор Свифт, Мишель Обама и Леди Гага.

В списке артистов — Дуэйн Джонсон и Эмилия Кларк, Бри Ларсон и Ариана Гранде, Махершала Али и корейская поп-группа BTS.