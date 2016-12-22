От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей по версии издания. В него вошли президенты, принцы и принцессы, активисты, актеры и актрисы, бизнесмены и изобретатели. РБК выбрал самых ярких представителей в каждой категории.
Полтора года назад миллиардер Дональд Трамп был избран президентом США. Статью для Time о нем написал его конкурент на выборах, сенатор-республиканец Тед Круз. «Тот факт, что его первый год в качестве главнокомандующего дезориентировал и огорчил членов СМИ и политический истеблишмент, не ошибка, а ожидаемое явление», — пишет он. По словам Круза, пристальное внимание к твитам президента отвлекает тех, кто следит за ними, от того, что он делает для обычных американцев.
«В то время как ученые мужи одержимы его твитами, он работает с конгрессом, чтобы сократить налоги для нуждающихся семей. Пока богатые знаменитости объявляют о своем намерении покинуть США, он борется за возвращение рабочих мест и отраслей промышленности в нашу страну. Именно сильная позиция Трампа в отношении Северной Кореи заставила Ким Чен Ына прийти в себя, — считает Круз. — Президент Трамп делает то, для чего и был избран: нарушает статус-кво. Это пугает тех, кто контролировал Вашингтон на протяжении десятилетий, но для миллионов американцев следить за их замешательством крайне интересно».
19 мая в Лондоне состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Но в список Time они попали не как пара, а как самостоятельные личности со своими заслугами. Элтон Джон, который написал текст о принце для Time, отмечает его борьбу со СПИДом и важность его помощи ветеранам боевых действий. «У принца Гарри есть такая уникальная особенность — прийти в комнату, полную незнакомцев, и заставить всех чувствовать себя комфортно и непринужденно», — пишет певец.
Статью о Маркл подготовила ее коллега-актриса Приянка Чопра. По ее словам, именно доброта и готовность помочь людям помогли Маркл «найти принца, полюбить и заставить циничный мир снова верить в сказку». «Но есть и кое-что еще: Меган оказывает огромное влияние в мире, которому нужна сильная личность, которую можно уважать и следовать ее примеру. Она вдохновляет людей. Меган, стоящая плечом к плечу с Гарри, станет принцессой для народа», — пишет Чопра.
Ведущий популярного в США юмористического шоу Jimmy Kimmel Live попал в список не благодаря шуткам, а благодаря его речи в одном из выпусков, посвященной его новорожденному сыну. В начале шоу он рассказал, что его сын родился с серьезным пороком сердца. «В прошлый понедельник доктор вскрыл его грудную клетку и исправил один из двух дефектов в сердце моего крошечного сына», — объявил в эфире Киммел. Он рассказал, как сложно пришлось их семье, и поблагодарил всех за поддержку. Затем телеведущий обратился к конгрессменам и попросил их подумать о детях, которые должны иметь возможность на жизнь благодаря системе медицинского страхования, закон об отмене которого тогда находился на обсуждении.
«Вечер за вечером Киммел встречался с политиками, которые пытались отобрать страховку у миллионов американцев. В итоге мы смогли их остановить с перевесом в один голос благодаря одному великому комику. Спасибо, Джимми», — пишет в статье для Time старший сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.
Премьер-министр Канады, где в этом году пройдет саммит G7, Джастин Трюдо — один из самых молодых глав правительства за всю историю страны. Джасинда Ардерн, коллега Трюдо из Новой Зеландии, в статье для Time называет его человеком, имя которого войдет в учебники. «Но не только потому, что он молод. Но и потому, что смог дать людям теплоту и надежду, терпение и помощь, в то время как другие политики выбрали совсем другой путь», — пишет Ардерн.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР. Именно под его руководством проходила реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. Автор статьи в Time про него — Прит Бхарара, бывший генпрокурор Южного округа штата Нью Йорк, — называет Мюллера сдержанным традиционалистом, который остается для большинства абсолютной загадкой. «Юрист, который всегда действует по правилам, согласился вести самое сложное, полное загадок расследование, ставки в котором слишком высоки, — пишет Бхарара. — И за это мы можем его только благодарить».
Статью про лидера КНДР написала девушка, которой удалось бежать из Северной Кореи и рассказать свою историю миллионам в книгах «The Girl with Seven Names: A North Korean Defector’s Story» и «The Girl in the Red Shoes: My Life in North Korea», — Хёнсо Ли. Она называет Ким Чен Ына «самым опасным человеком на планете». «Новый год мог подарить кому-то надежду, что Ким Чен Ын не так плох, как казалось: он объединился с Южной Кореей на Олимпиаде, пригласил президента Трампа, остановив испытания ядерного оружия. Я так надеялась на него в 2011 году, когда он пришел к власти, зная, что он изучал основы демократии и капиталистического общества в Швейцарии. Но он оказался даже хуже, чем его отец», — пишет Ли. Она вспоминает о множестве пыток и лагерях, в которых заключены более 100 тыс. жителей КНДР. «Лагеря и публичные казни сделали людей глухими и слепыми, обеспечивая лояльность его режиму. Я никогда бы не смогла бежать, если бы попыталась сейчас. Он самый опасный человек на планете», — заканчивает статью Ли.
Ей удалось бежать из КНДР в 1997 году. Спустя 12 лет она вернулась к китайско-корейской границе, чтобы забрать из Северной Кореи мать и брата. Сейчас Ли живет в Южной Корее.
В мае 2017 года 39-летний Макрон выиграл президентские выборы во Франции, став самым молодым президентом республики. Бывший министр экономики набрал 66% голосов против 33,9% у его соперницы Марин Ле Пен. По словам Кристин Лагард, экс-министра экономики, финансов и промышленности Франции, став президентом, Макрон «потряс французскую политику», а свои действия направил на «превращение Франции в страну с более динамичной, конкурентоспособной и инклюзивной экономикой». «Я убеждена, что Эмманюэль Макрон в состоянии принять комплексные решения, которые сделают планету лучше для всех», — пишет она.
Активистка из Нью-Йорка стала известна, запустив в социальных сетях хештег #metoo («я тоже». — РБК), под которым люди со всего мира на фоне скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном рассказывали о пережитых ими домогательствах. «Тарана делает это не для личной выгоды или внимания, ее работа дает людям ощущение, что они могут стать частью общего целого», — пишет про Берк актриса Гэбриэл Юнион. «Она защищает жертв наcилия и сексуальных домогательств, в особенности молодых чернокожих женщин, голоса которых не были услышаны и полностью вытеснены из национального диалога», — говорится в статье.
Американская телеведущая, продюсер, актриса и общественный деятель неоднократно попадала в список самых влиятельных людей по версии Time. «Я помню, как возвращалась домой из школы, включала «Шоу Опры Уинфри» и чувствовала, что могу добиться всего, что только захочу», — пишет актриса, сценарист и продюсер Тиффани Хэддиш, также включенная в список Time. «У Опры было трудное детство, но она преодолела все трудности. Несмотря ни на что, она идет к своим целям и добивается их. Она осуществила свои мечты, и я, смотря на нее, тоже смогла это сделать», — признается Хэддиш.