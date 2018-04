От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми

Ким Чен Ын. Категория «Лидеры»

Статью про лидера КНДР написала девушка, которой удалось бежать из Северной Кореи и рассказать свою историю миллионам в книгах «The Girl with Seven Names: A North Korean Defector’s Story» и «The Girl in the Red Shoes: My Life in North Korea», — Хёнсо Ли. Она называет Ким Чен Ына «самым опасным человеком на планете». «Новый год мог подарить кому-то надежду, что Ким Чен Ын не так плох, как казалось: он объединился с Южной Кореей на Олимпиаде, пригласил президента Трампа, остановив испытания ядерного оружия. Я так надеялась на него в 2011 году, когда он пришел к власти, зная, что он изучал основы демократии и капиталистического общества в Швейцарии. Но он оказался даже хуже, чем его отец», — пишет Ли. Она вспоминает о множестве пыток и лагерях, в которых заключены более 100 тыс. жителей КНДР. «Лагеря и публичные казни сделали людей глухими и слепыми, обеспечивая лояльность его режиму. Я никогда бы не смогла бежать, если бы попыталась сейчас. Он самый опасный человек на планете», — заканчивает статью Ли.​

Ей удалось бежать из КНДР в 1997 году. Спустя 12 лет она вернулась к китайско-корейской границе, чтобы забрать из Северной Кореи мать и брата. Сейчас Ли живет в Южной Корее.