От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми

Дональд Трамп. Категория «Лидеры»

Полтора года назад миллиардер Дональд Трамп был избран президентом США. Статью для Time о нем написал его конкурент на выборах, сенатор-республиканец Тед Круз. «Тот факт, что его первый год в качестве главнокомандующего дезориентировал и огорчил членов СМИ и политический истеблишмент, не ошибка, а ожидаемое явление», — пишет он. По словам Круза, пристальное внимание к твитам президента отвлекает тех, кто следит за ними, от того, что он делает для обычных американцев.

«В то время как ученые мужи одержимы его твитами, он работает с конгрессом, чтобы сократить налоги для нуждающихся семей. Пока богатые знаменитости объявляют о своем намерении покинуть США, он борется за возвращение рабочих мест и отраслей промышленности в нашу страну. Именно сильная позиция Трампа в отношении Северной Кореи заставила Ким Чен Ына прийти в себя, — считает Круз. — Президент Трамп делает то, для чего и был избран: нарушает статус-кво. Это пугает тех, кто контролировал Вашингтон на протяжении десятилетий, но для миллионов американцев следить за их замешательством крайне интересно».