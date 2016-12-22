Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,13 60,74 EUR Нал. 76,34 74,77 USD Бирж. 61,30 +0,41 EUR Бирж. 75,31 +0,12 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8456,90 +212,50 MOEX 2229,26 +0,23% RTS 1144,04 -0,83% Brent 73,69 +0,12% DJIA 24495,62 -0,69% Nasdaq 7163,34 -1,03% FTSE 7368,17 +0,54%
От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми
Лента новостей
Порошенко предложил лишать гражданства проголосовавших в Крыму украинцев 18:56, Политика СМИ назвали претендентов на пост главного тренера лондонского «Арсенала» 18:44, Спорт Шойгу заявил о нанесении ударов США по Сирии в «неподходящий момент» 18:42, Политика Демократическая партия США подала в суд на Россию 18:41, Политика В Казани арестовали главу компании — разработчика беспилотника Минобороны 18:33, Технологии и медиа Володин обвинил Минздрав в провале импортозамещения лекарств 18:04, Общество В ОПЕК ответили на обвинения в искусственном завышении цен на нефть 17:54, Экономика От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми 17:52, Фотогалерея  «Газпром» попросил суд расторгнуть газовые договоры с Киевом 17:45, Бизнес Патрушев призвал повысить «наступательность внешней политики» из-за США 17:44, Политика Дочка «Транснефти» заключила крупнейшую с начала года арендную сделку 17:37, Деньги Путин обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны и начальником Генштаба 17:30, Политика Современные эффективные диеты: как они работают и когда могут быть опасны 17:30, Спецпроект РБК PINK Почему интерес к биткоину упал 17:24, Крипто Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт 17:18, Общество Посол обратил внимание на «идеальный английский» в заявлении Скрипаль 17:18, Политика Минтранс направил в правительство первый проект концессии с Шереметьево 17:10, Бизнес В школе во Флориде произошла стрельба 17:08, Общество Президент Киргизии назначил нового премьер-министра 17:04, Общество В Москве изменили график отключения горячей воды из-за ЧМ-2018 16:54, Общество Посольство США опровергло отказ в выдаче виз сотрудникам «Аэрофлота» 16:49, Политика Новак допустил рост цен на нефть до $80 за баррель в апреле 16:43, Экономика Генерал США заявил о невлиянии санкций на космическую программу России 16:23, Технологии и медиа В Йемене в результате ударов ВВС аравийской коалиции погибли 20 человек 16:22, Политика СМИ узнали об утверждении принца Чарльза на пост главы Содружества наций 16:22, Политика Павел Дацюк пропустит Чешские хоккейные игры 16:04, Спорт Последователей «Свидетелей Иеговы» задержали под Мурманском 15:57, Общество Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% Росевробанка 15:54, Финансы
От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми
Политика, 17:52
0
От активистки до президента: кого Time назвал самыми влиятельными людьми

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей по версии издания. В него вошли президенты, принцы и принцессы, активисты, актеры и актрисы, бизнесмены и изобретатели. РБК выбрал самых ярких представителей в каждой категории.

Дональд Трамп. Категория «Лидеры»
Фото: Andrew Harnik / AP

Полтора года назад миллиардер Дональд Трамп был избран президентом США. Статью для Time о нем написал его конкурент на выборах, сенатор-республиканец Тед Круз. «Тот факт, что его первый год в качестве главнокомандующего дезориентировал и огорчил членов СМИ и политический истеблишмент, не ошибка, а ожидаемое явление», — пишет он. По словам Круза, пристальное внимание к твитам президента отвлекает тех, кто следит за ними, от того, что он делает для обычных американцев.

«В то время как ученые мужи одержимы его твитами, он работает с конгрессом, чтобы сократить налоги для нуждающихся семей. Пока богатые знаменитости объявляют о своем намерении покинуть США, он борется за возвращение рабочих мест и отраслей промышленности в нашу страну. Именно сильная позиция Трампа в отношении Северной Кореи заставила Ким Чен Ына прийти в себя, — считает Круз. — Президент Трамп делает то, для чего и был избран: нарушает статус-кво. Это пугает тех, кто контролировал Вашингтон на протяжении десятилетий, но для миллионов американцев следить за их замешательством крайне интересно».

Меган Маркл и принц Гарри. Категория «Лидеры»
(Фото: Toby Melville / Reuters)

19 мая в Лондоне состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Но в список Time они попали не как пара, а как самостоятельные личности со своими заслугами. Элтон Джон, который написал текст о принце для Time, отмечает его борьбу со СПИДом и важность его помощи ветеранам боевых действий. «У принца Гарри есть такая уникальная особенность — прийти в комнату, полную незнакомцев, и заставить всех чувствовать себя комфортно и непринужденно», — пишет певец.

Статью о Маркл подготовила ее коллега-актриса Приянка Чопра. По ее словам, именно доброта и готовность помочь людям помогли Маркл «найти принца, полюбить и заставить циничный мир снова верить в сказку». «Но есть и кое-что еще: Меган оказывает огромное влияние в мире, которому нужна сильная личность, которую можно уважать и следовать ее примеру. Она вдохновляет людей. Меган, стоящая плечом к плечу с Гарри, станет принцессой для народа», — пишет Чопра.

Джимми Киммел. Категория «Знаменитости»
Фото: Randy Holmes / ABC via Getty Images

Ведущий популярного в США юмористического шоу Jimmy Kimmel Live попал в список не благодаря шуткам, а благодаря его речи в одном из выпусков, посвященной его новорожденному сыну. В начале шоу он рассказал, что его сын родился с серьезным пороком сердца. «В прошлый понедельник доктор вскрыл его грудную клетку и исправил один из двух дефектов в сердце моего крошечного сына», — объявил в эфире Киммел. Он рассказал, как сложно пришлось их семье, и поблагодарил всех за поддержку. Затем телеведущий обратился к конгрессменам и попросил их подумать о детях, которые должны иметь возможность на жизнь благодаря системе медицинского страхования, закон об отмене которого тогда находился на обсуждении.

«Вечер за вечером Киммел встречался с политиками, которые пытались отобрать страховку у миллионов американцев. В итоге мы смогли их остановить с перевесом в один голос благодаря одному великому комику. Спасибо, Джимми», — пишет в статье для Time старший сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

Джастин Трюдо. Категория «Лидеры»
Фото: Chris Wattie / Reuters

Премьер-министр Канады, где в этом году пройдет саммит G7, Джастин Трюдо — один из самых молодых глав правительства за всю историю страны. Джасинда Ардерн, коллега Трюдо из Новой Зеландии, в статье для Time называет его человеком, имя которого войдет в учебники. «Но не только потому, что он молод. Но и потому, что смог дать людям теплоту и надежду, терпение и помощь, в то время как другие политики выбрали совсем другой путь», — пишет Ардерн.

Роберт Мюллер. Категория «Лидеры»
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР. Именно под его руководством проходила реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. Автор статьи в Time про него — Прит Бхарара, бывший генпрокурор Южного округа штата Нью Йорк, — называет Мюллера сдержанным традиционалистом, который остается для большинства абсолютной загадкой. «Юрист, который всегда действует по правилам, согласился вести самое сложное, полное загадок расследование, ставки в котором слишком высоки, — пишет Бхарара. — И за это мы можем его только благодарить».

Ким Чен Ын. Категория «Лидеры»
Фото: KCNA / Reuters

Статью про лидера КНДР написала девушка, которой удалось бежать из Северной Кореи и рассказать свою историю миллионам в книгах «The Girl with Seven Names: A North Korean Defector’s Story» и «The Girl in the Red Shoes: My Life in North Korea», — Хёнсо Ли. Она называет Ким Чен Ына «самым опасным человеком на планете». «Новый год мог подарить кому-то надежду, что Ким Чен Ын не так плох, как казалось: он объединился с Южной Кореей на Олимпиаде, пригласил президента Трампа, остановив испытания ядерного оружия. Я так надеялась на него в 2011 году, когда он пришел к власти, зная, что он изучал основы демократии и капиталистического общества в Швейцарии. Но он оказался даже хуже, чем его отец», — пишет Ли. Она вспоминает о множестве пыток и лагерях, в которых заключены более 100 тыс. жителей КНДР. «Лагеря и публичные казни сделали людей глухими и слепыми, обеспечивая лояльность его режиму. Я никогда бы не смогла бежать, если бы попыталась сейчас. Он самый опасный человек на планете», — заканчивает статью Ли.​

Ей удалось бежать из КНДР в 1997 году. Спустя 12 лет она вернулась к китайско-корейской границе, чтобы забрать из Северной Кореи мать и брата. Сейчас Ли живет в Южной Корее.

Эмманюэль Макрон. Категория «Лидеры»
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В мае 2017 года 39-летний Макрон выиграл президентские выборы во Франции, став самым молодым президентом республики. Бывший министр экономики набрал 66% голосов против 33,9% у его соперницы Марин Ле Пен. По словам Кристин Лагард, экс-министра экономики, финансов и промышленности Франции, став президентом, Макрон «потряс французскую политику», а свои действия направил на «превращение Франции в страну с более динамичной, конкурентоспособной и инклюзивной экономикой». «Я убеждена, что Эмманюэль Макрон в состоянии принять комплексные решения, которые сделают планету лучше для всех», — пишет она.

Тарана Берк. Категория «Икона»
Фото: Kris Connor / Getty Images for Comedy Central

Активистка из Нью-Йорка стала известна, запустив в социальных сетях хештег #metoo («я тоже». — РБК), под которым люди со всего мира на фоне скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном рассказывали о пережитых ими домогательствах. «Тарана делает это не для личной выгоды или внимания, ее работа дает людям ощущение, что они могут стать частью общего целого», — пишет про Берк актриса Гэбриэл Юнион. «Она защищает жертв наcилия и сексуальных домогательств, в особенности молодых чернокожих женщин, голоса которых не были услышаны и полностью вытеснены из национального диалога», — говорится в статье.

Опра Уинфри. Категория «Титаны»
Фото: Brijesh Singh / Reuters

Американская телеведущая, продюсер, актриса и общественный деятель неоднократно попадала в список самых влиятельных людей по версии Time. «Я помню, как возвращалась домой из школы, включала «Шоу Опры Уинфри» и чувствовала, что могу добиться всего, что только захочу», — пишет актриса, сценарист и продюсер Тиффани Хэддиш, также включенная в список Time. «У Опры было трудное детство, но она преодолела все трудности. Несмотря ни на что, она идет к своим целям и добивается их. Она осуществила свои мечты, и я, смотря на нее, тоже смогла это сделать», — признается Хэддиш.

Илон Маск. Категория «Титаны»
Фото: Imago stock&people / ТАСС
В 2018 году бизнесмен с состоянием $19,5 млрд успешно произвел запуск ракеты-носителя Falcon Heavy, а также отправил в космос кабриолет Tesla Roadster — за этим в режиме прямой трансляции следил весь мир. Текст про миллиардера для Time подготовил российский основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер. «Благодаря оригинальному мышлению, технической точности и умному маркетингу он заставил отрасль космического транспорта превзойти наши самые большие ожидания. Среди прочего его проект теперь работает на самом мощном топливе — общественном энтузиазме. Впервые с 1960-х годов космос снова стал лучшим из приключений. Это воодушевление и новаторский дух перенесут нас в следующее тысячелетие и за его границы», — пишет он.
Авторы: Юлия Сапронова, Анна Ким.
Теги: мультимедиа , TIME , Человек года
Главное
Демократическая партия США подала в суд на Россию Политика
Главное
Демократическая партия США подала в суд на Россию Политика
Порошенко предложил лишать гражданства проголосовавших в Крыму украинцев Политика
Посол обратил внимание на «идеальный английский» в заявлении Скрипаль Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.