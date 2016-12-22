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Путин и Трамп уступили журналистам в борьбе за звание «Человек года» Time
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Путин и Трамп уступили журналистам в борьбе за звание «Человек года» Time
Общество, 16:09
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Путин и Трамп уступили журналистам в борьбе за звание «Человек года» Time
«Человеком года — 2018», по версии американского журнала, стал не один человек, а группа журналистов, которые пострадали или были убиты за свою деятельность. Среди них — саудовский колумнист Джамаль Хашкаджи
Портрет Джамаля Хашкаджи (в центре) (Фото: Huseyin Aldemir / Reuters)

Американский журнал Time выбрал «Человека года — 2018». Это звание присуждено целой группе людей — журналистам, которые пострадали за свою деятельность. Их авторы номинации назвали «Стражи».

Среди тех, кто стал «Человеком года», — саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, который пропал в начале октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже выяснилось, что критиковавшего Эр-Рияд журналиста убили.

Журналисты Reuters получили по семь лет заключения в Мьянме
Общество

Помимо него звание «Человек года» получили репортеры международного агентства Reuters — 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо. В сентябре власти Мьянмы приговорили их к семи годам заключения по обвинению в разглашении гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа в стране.

Четвертым «Человеком года» стала главный редактор издания Rappler Мария Ресса. Ее портал освещает жизнь филиппинцев при президенте Родриго Дутерте, публикует материалы о борьбе его режима с неугодными гражданами. Рессе грозит тюремный срок до десяти лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве.

К «Стражам» Time причислил и редакцию американской Capital Gazette из Аннаполиса. В июне 2018 года вооруженный молодой человек открыл стрельбу по офису издания. Пять журналистов погибли на месте.

«Как и все человеческие способности, мужество приходит к нам в самые разные моменты и в разной степени. В этом году мы номинировали четырех журналистов и одну новостную редакцию, которые заплатили ужасную цену за принятие вызова современности», — написал в своей колонке главный редактор журнала Time Эдвард Фелсенталь, объясняя выбор «Человека года».

На втором месте после журналистов оказался президент США Дональд Трамп, на третьем — спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В шорт-листе претендентов на звание «Человека года» были также российский президент Владимир Путин, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, «Разделенные семьи» — собирательный образ детей и родителей, которых разлучили из-за борьбы в США с нелегальными мигрантами.

Time присвоил звание «Человек года» жертвам сексуальных домогательств
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В прошлом году победителем в этой номинации стали активисты объединения The Silence Breakers, которые запустили глобальный флешмоб #metoo, направленный против сексуального насилия.

Одновременно с «Человеком года» Time отобрал и 100 лучших фотографий 2018 года.

Фото: Reuters

Автор: Анна Трунина.
Теги: Человек года , журналисты , Владимир Путин , Дональд Трамп
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