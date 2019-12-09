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Что случилось за день. Главные новости РБК
WADA лишила Россию международного спорта, Лондон не отдает Москве фигуранта дела о взятке генералам СКР, место России на мировом рынке оружия, мошенничество через «выигрышные» рассылки; главные новости — в обзоре РБК
Витольд Банька, Крейг Риди и Оливье Ниггли (Фото: EPA / ТАСС)
Санкции WADA против России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало Россию за манипуляцию данными Московской антидопинговой лаборатории. Четыре года российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под российским флагом, а на территории страны будет запрещено проводить международные соревнования.
  • Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор уточнил, что спортсмены футбольной сборной смогут выступить на Чемпионате мира-2022 в Катаре, если пройдут отборочный этап. Но только в нейтральном статусе, без национальной атрибутики из России.
  • Таким же образом страна сможет отправить своих чистых атлетов на другие соревнования, в частности, на Олимпиаду в Токио в 2020 году. От участия будут отстранены лишь 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Их имена не раскрываются.
  • Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал спортивные ассоциации обжаловать решение WADA. Если 19 декабря РУСАДА не согласится с этим вердиктом, то вопрос перейдет в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). По мнению главы РУСАДА Юрия Гануса, перспектив у иска России нет.
Адвокат заявил об отказе Лондона выдать фигуранта дела о взятке генералам
Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал Генпрокуратуре в экстрадиции бизнесмена Дмитрия Смычковского, рассказала РБК его адвокат Ирина Лиманская.
  • В России предпринимателя обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам СКР за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), соратника Шакро Молодого. Среди взяткополучателей — бывший руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов.
  • Смычковский был задержан в начале декабря в Лондоне по просьбе России. 3 декабря его отпустили под залог. В ходе слушаний выяснилось, что в России его также подозревают в передаче взятки (в виде автомобиля Jeep Wrangler) экс-руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко.
  • Именно Смычковский в июле 2016 года предупредил Максименко о масштабной провокации в отношении сотрудников СКР, к которой якобы причастны сотрудники ФСБ. К этой информации Максименко, по его словам, отнесся серьезно, но передать ее руководству не успел: на следующий день его задержали.
SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Объемы продаж российского оружия снижаются, но, несмотря на это, Москва сохраняет второе месте на мировом рынке, уступив только США. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
  • Общий объем мирового рынка оружия в 2018 году составил $420 млрд. Это на 4,6% превышает показатель предыдущего года, с 2002 года рост составил 47%.
  • 43 компании из США, входящие в топ-100, продали оружия и оказали военных услуг на $246 млрд (59% от общего объема продаж)
  • На десять российских компаний, попавших в рейтинг, пришлось $36,2 млрд (8,6% мирового рынка). Объем проданного ими оружия снизился всего на 0,4%, однако на фоне общего роста рынка доля российских компаний сократилась более чем на 1 п.п., до 8,6%.
«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки
В этом году наблюдается «бум скама» — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное вознаграждение, сообщили в «Лаборатории Касперского».
  • Пользователям предлагают выигрыш за участие в опросе или акции от имени крупной компании или знаменитости. Для получения обещанной суммы жертву просят оплатить «комиссию».
  • Небольшая сумма (в среднем около 200 руб.) усыпляет бдительность жертвы. В итоге она теряет не только эти деньги, но и сообщает мошенникам свои банковские данные.
  • За последние полтора года ущерб от этого вида мошенничества составил 7 млрд руб. В 2019 году скамеры расширили масштаб своей деятельности. Помимо электронной почты они используют соцсети, видеосервисы, блоги и т.д.
Автор: Сергей Витько
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