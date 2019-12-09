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Курс доллара на 10 декабря USD ЦБ: 63,72 (+0,01)

Курс евро на 10 декабря EUR ЦБ: 70,5 (-0,25)

В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве сестры

Как когнитивный сервис планирует работу магазина

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

Колобков заявил об успехах в борьбе с допингом на посту министра спорта

Прокуратура начала проверку из-за видео с матерящимся мэром Липецка

165 тысяч шурупов: архитекторы создали экологичное здание-конструктор

В Париже начался саммит «нормандской четверки»

Как угадать с заветным подарком для любого знака зодиака

UC Rusal сообщила о планах запустить новый завод

«Больше так жить нельзя». Реакция на санкции WADA в России

Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин встретился с Макроном и Меркель перед «нормандским саммитом»

Билеты онлайн, цифра и экономия: как меняются пассажирские авиаперевозки

Меркель, Зеленский и Путин приехали в Елисейский дворец к Макрону