Общество , 09 дек, 19:17
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Что случилось за день. Главные новости РБК
WADA лишила Россию международного спорта, Лондон не отдает Москве фигуранта дела о взятке генералам СКР, место России на мировом рынке оружия, мошенничество через «выигрышные» рассылки; главные новости — в обзоре РБК
Витольд Банька, Крейг Риди и Оливье Ниггли
Санкции WADA против России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало Россию за манипуляцию данными Московской антидопинговой лаборатории. Четыре года российские спортсмены не смогут выступать на турнирах под российским флагом, а на территории страны будет запрещено проводить международные соревнования.
- Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор уточнил, что спортсмены футбольной сборной смогут выступить на Чемпионате мира-2022 в Катаре, если пройдут отборочный этап. Но только в нейтральном статусе, без национальной атрибутики из России.
- Таким же образом страна сможет отправить своих чистых атлетов на другие соревнования, в частности, на Олимпиаду в Токио в 2020 году. От участия будут отстранены лишь 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Их имена не раскрываются.
- Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал спортивные ассоциации обжаловать решение WADA. Если 19 декабря РУСАДА не согласится с этим вердиктом, то вопрос перейдет в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). По мнению главы РУСАДА Юрия Гануса, перспектив у иска России нет.
Адвокат заявил об отказе Лондона выдать фигуранта дела о взятке генералам
Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал Генпрокуратуре в экстрадиции бизнесмена Дмитрия Смычковского, рассказала РБК его адвокат Ирина Лиманская.