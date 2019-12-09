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Экономика ,  
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SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Несмотря на небольшое снижение объема продаж, российские производители оружия в 2018 году удержали за собой второе место на мировом рынке, уступив только США, а «Алмаз-Антей» поднялся на 9-е место в топ-10 производителей
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). По подсчетам его экспертов, с 2002 года продажи оружия в мире выросли на 47%.

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Одним из важнейших итогов года в SIPRI назвали заметное увеличение продаж американских компаний. За год 43 представленные в топ-100 компании из США (в 2017 году было 42) продали оружия и оказали военных услуг на $246 млрд (59% от общего объема продаж), что на 7,2% превышает показатель предыдущего года.

В топ-5 рейтинга впервые с 2002 году вошли только производители из США — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. На эти пять компаний пришлось 35% учтенного SIPRI общемирового объема продаж — около $148 млрд. В то же время продажи британской BAE Systems сократились на 5,2% (до $21,2 млрд) и она откатилась на шестое место, уступив General Dynamics.

Из российских производителей в рейтинг попали 10 компаний, на долю которых пришлось 8,6% от общего объема продаж, или $36,2 млрд. По сравнению с предыдущим годом они продемонстрировали спад — объем продаж стал меньше всего на 0,4%, однако из-за общего роста рынка доля российских компаний сократилась более чем на 1 п.п. — с 9,7% до 8,6%.

Несмотря на это, российские производители оружия удержали за собой второе место: британские компании были вторыми в 2002–2016 годах, однако по итогам 2017 года проиграли конкурентам из России. Концерн «Алмаз-Антей», в 2017 году впервые вошедший в мировой топ-10, даже улучшил свои позиции, поднявшись с десятого места на девятое с результатом $9,64 млрд (+18% к показателю 2017 года).

«В 2018 году продажи оружия концерна «Алмаз-Антей», крупнейшего производителя вооружений в России, продолжали расти. Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности ЗРК С-400) в другие страны», — пояснила научный сотрудник программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.

Общий объем продаж оружия компаниями из Европы в 2018 году составил $102 млрд, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Заметно нарастили свои продажи только французские компании (+2,4%), в то время как продажи фирм из Великобритании и Германии сократились на 4,8% и 3,8% соответственно.

Автор: Евгений Калюков
Теги: SIPRI, оружие
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