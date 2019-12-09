SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Несмотря на небольшое снижение объема продаж, российские производители оружия в 2018 году удержали за собой второе место на мировом рынке, уступив только США, а «Алмаз-Антей» поднялся на 9-е место в топ-10 производителей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). По подсчетам его экспертов, с 2002 года продажи оружия в мире выросли на 47%.

Одним из важнейших итогов года в SIPRI назвали заметное увеличение продаж американских компаний. За год 43 представленные в топ-100 компании из США (в 2017 году было 42) продали оружия и оказали военных услуг на $246 млрд (59% от общего объема продаж), что на 7,2% превышает показатель предыдущего года.

В топ-5 рейтинга впервые с 2002 году вошли только производители из США — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. На эти пять компаний пришлось 35% учтенного SIPRI общемирового объема продаж — около $148 млрд. В то же время продажи британской BAE Systems сократились на 5,2% (до $21,2 млрд) и она откатилась на шестое место, уступив General Dynamics.

Из российских производителей в рейтинг попали 10 компаний, на долю которых пришлось 8,6% от общего объема продаж, или $36,2 млрд. По сравнению с предыдущим годом они продемонстрировали спад — объем продаж стал меньше всего на 0,4%, однако из-за общего роста рынка доля российских компаний сократилась более чем на 1 п.п. — с 9,7% до 8,6%.