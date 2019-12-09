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Дело Шакро ,  
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Адвокат заявил об отказе Лондона выдать фигуранта дела о взятке генералам
Лондонский суд отказал Генпрокуратуре России в экстрадиции Дмитрия Смычковского — фигуранта дела о взятке $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Итальянца, соратника Шакро Молодого
Андрей Кочуйков (Итальянец) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В понедельник, 9 декабря, Вестминстерский магистратский суд Лондона рассмотрел дело об экстрадиции российского бизнесмена Дмитрия Смычковского. В России его обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета (СКР), в том числе теперь уже бывшему руководителю Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Суд отказал в экстрадиции, рассказала РБК адвокат Смычковского Ирина Лиманская. РБК направил запрос в Вестминстерский суд.

Смычковский был задержан в начале декабря в Лондоне на основании судебного распоряжения, выданного по просьбе России, ранее рассказывали РБК в британском суде. В ходе слушаний по делу Смычковского в Лондоне также выяснилось, что его подозревают в передаче взятки (в виде автомобиля Jeep Wrangler) бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в обмен на информацию СКР, отметили в суде, но не пояснили, о какой именно информации идет речь. В материалах дела о взятке от Смычковского, которое слушает сейчас Мосгорсуд, автомобиль не упоминается.

В пресс-службе суда РБК рассказали, что два первых заседания по делу об экстрадиции прошли 3 и 5 декабря. «После заседания 3 декабря Смычковский был отпущен под залог», — сообщили в пресс-службе.

Что просила российская сторона

В конце ноября российская Генпрокуратура обратилась в королевскую прокурорскую службу Англии и Уэльса в подразделение по особым преступлениям и борьбе с терроризмом (отдел экстрадиции) по поводу экстрадиции Дмитрия Смычковского. Копия письма от 27 ноября есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

Цель обращения, подписанного старшим помощником генерального прокурора Николаем Нестеровым, состояла в том, чтобы показать британскому правосудию, что в случае экстрадиции все права Дмитрия Смычковского будут соблюдены. В письме Генпрокуратура подтверждает соблюдение прав Смычковского и гарантирует, что ему будут предоставлены все возможности для защиты. Также в письме указано, что Смычковский «не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения или наказания». В документе говорится, что в случае его выдачи он будет отбывать наказание в одной из колоний Владимирской области, он будет обеспечен индивидуальным спальным местом, и в его распоряжении будет не менее 3 кв. м жилой площади.

«Смычковский будет привлечен к уголовной ответственности только за те преступления, в связи с которыми запрашивается его выдача, и после окончания предварительного расследования и судебного разбирательства», — указывает Генпрокуратура.

При этом на заседании в Лондоне сторона защиты представила суду информацию о плачевном состоянии российских тюрем от основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Кто такой Дмитрий Смычковский

Как ранее писал РБК, Дмитрий Смычковский — земляк замглавы ГСУ СКР Москвы Сергея Синяговского (они оба из Краснодарского края) и однокашник бывшего главы ГСУ Вадима Яковенко. Он регулярно бывал в СКР и дружил со многими офицерами. По версии следствия, Смычковский дал взятку в размере $1 млн офицерам СКР за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца).

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Дрыманов рассказал в суде, что действительно знаком с предпринимателем Дмитрием Смычковским. «У нас сложились товарищеские отношения, но детали расследования конкретных дел мы с ним никогда не обсуждали», — заявлял бывший глава московского следствия. В то же время он отметил, что к Смычковскому с уважением относятся сотрудники ФСО, ФСБ, Росгвардии, судейского сообщества, депутаты Госдумы и представители руководства госкорпораций. По словам бывшего главного следователя Москвы, однажды он принял от Смычковского помощь, но она был нематериального характера: бизнесмен организовал ему визит к врачу.

Именно Смычковский в июле 2016 года предупредил Максименко, что «в отношении сотрудников СКР готовится масштабная провокация», на которую выделено $3 млн и к которой могут быть причастны сотрудники управления «М» ФСБ (курирует работу правоохранительных ведомств). Об этом звонке Смычковского рассказал суду Максименко. К информации от бизнесмена Максименко, по его словам, отнесся серьезно, но передать ее руководству не успел: на следующий день его задержали.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Пудовкин
Теги: Лондонский суд, Дмитрий Смычковский, экстрадиция, Великобритания
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