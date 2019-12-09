Адвокат заявил об отказе Лондона выдать фигуранта дела о взятке генералам

Лондонский суд отказал Генпрокуратуре России в экстрадиции Дмитрия Смычковского — фигуранта дела о взятке $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Итальянца, соратника Шакро Молодого

Андрей Кочуйков (Итальянец) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В понедельник, 9 декабря, Вестминстерский магистратский суд Лондона рассмотрел дело об экстрадиции российского бизнесмена Дмитрия Смычковского. В России его обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета (СКР), в том числе теперь уже бывшему руководителю Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Суд отказал в экстрадиции, рассказала РБК адвокат Смычковского Ирина Лиманская. РБК направил запрос в Вестминстерский суд.

Смычковский был задержан в начале декабря в Лондоне на основании судебного распоряжения, выданного по просьбе России, ранее рассказывали РБК в британском суде. В ходе слушаний по делу Смычковского в Лондоне также выяснилось, что его подозревают в передаче взятки (в виде автомобиля Jeep Wrangler) бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в обмен на информацию СКР, отметили в суде, но не пояснили, о какой именно информации идет речь. В материалах дела о взятке от Смычковского, которое слушает сейчас Мосгорсуд, автомобиль не упоминается.

В пресс-службе суда РБК рассказали, что два первых заседания по делу об экстрадиции прошли 3 и 5 декабря. «После заседания 3 декабря Смычковский был отпущен под залог», — сообщили в пресс-службе.

Что просила российская сторона

В конце ноября российская Генпрокуратура обратилась в королевскую прокурорскую службу Англии и Уэльса в подразделение по особым преступлениям и борьбе с терроризмом (отдел экстрадиции) по поводу экстрадиции Дмитрия Смычковского. Копия письма от 27 ноября есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела.