«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки

Пользователям предлагают заработать путем участия в опросе или акции. Для получения вознаграждения жертву просят оплатить комиссию, которая обратно уже не возвращается. За последние полгода ущерб от скама оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления. Однако после выполнения указанных в послании процедур люди лишаются собственных сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

«Наблюдается бум скама — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление: выигрыш, вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса, социальные выплаты и т.д.», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, для получения обещанной суммы жертве мошенничества предлагается оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». Как правило, его величина небольшая. Однако в итоге пользователи никаких поступлений не получают, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

В «Касперском» сообщили, что во второй половине текущего года потенциальная сумма ущерба от скама составила более 7 млрд руб. В среднем «комиссия», которую преступники требуют от пользователей, составляет 200 руб. К тому же люди рискуют сохранностью своих платежных данных в том случае, если они их вводили при оплате.