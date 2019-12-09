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«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки
Пользователям предлагают заработать путем участия в опросе или акции. Для получения вознаграждения жертву просят оплатить комиссию, которая обратно уже не возвращается. За последние полгода ущерб от скама оценивается в 7 млрд руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления. Однако после выполнения указанных в послании процедур люди лишаются собственных сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).

«Наблюдается бум скама — мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупное денежное поступление: выигрыш, вознаграждение за участие в акции или прохождение опроса, социальные выплаты и т.д.», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, для получения обещанной суммы жертве мошенничества предлагается оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». Как правило, его величина небольшая. Однако в итоге пользователи никаких поступлений не получают, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

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В «Касперском» сообщили, что во второй половине текущего года потенциальная сумма ущерба от скама составила более 7 млрд руб. В среднем «комиссия», которую преступники требуют от пользователей, составляет 200 руб. К тому же люди рискуют сохранностью своих платежных данных в том случае, если они их вводили при оплате.

«Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелек, не прилагая к этому особенных усилий. Скамерам остается лишь заинтриговать потенциальных жертв и усыпить их бдительность», — сообщают в компании. Просьба оплатить «комиссию» возникает далеко не сразу, уточняют специалисты. Это происходит на той стадии, когда пользователь уже представляет, как сможет распорядиться деньгами.

Зачастую скам выглядит как опрос или акция от имени крупной компании. Также скамеры имитируют беспроигрышные лотереи от имени какой-нибудь знаменитости. «Еще одной популярной схемой является рассылка писем с предложением получить социальные выплаты, например пенсионные накопления», — говорится в исследовании.

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В «Касперском» сообщили, что по сравнению с прошлым годом количество заблокированных попыток перехода пользователей на скам-ресурсы выросло более чем в 13 раз. Начиная с лета этого года специалисты антивирусной лаборатории ежемесячно обнаруживают почти 2 тыс. новых скам-ресурсов.

В 2019 году скамеры расширили масштаб своей деятельности. Теперь помимо электронной почты они использую и другие платформы: социальные сети, видеосервисы, блоги и прочее.

В конце лета исследование «Лаборатории Касперского» показало, что почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности грабителей. По данным лаборатории, более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. При этом каждый пятый респондент (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. Половина респондентов (51%) ответили, что не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, показал опрос. Еще 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона, например черные списки.

Авторы: Михаил Юшков, Евгения Чернышова
Теги: «Лаборатория Касперского», кибермошенничество
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