Медведев предложил обжаловать решение WADA по российским спортсменам

WADA на четыре года отстранило Россию от всех крупных международных соревнований. Премьер-министр видит в этом продолжение антироссийской истерии

Дмитрий Медведев (в центре) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «продолжением антироссийской истерии» решение Всемирной антидопинговой организации (WADA) на четыре года отстранить Россию от всех крупных международных соревнований, передает ТАСС.

На встрече с вице-премьерами он поручил Ольге Голодец попросить соответствующие спортивные структуры обжаловать решение WADA. Те «российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», сказал Медведев.

По словам премьера, повторение WADA таких решений, в том числе в отношении спортсменов, которые уже понесли наказание в том или ином виде, «наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии».

Медведев напомнил, что в недавнем интервью уже говорил о том, что в российском спортивном сообществе есть значительные проблемы с допингом.