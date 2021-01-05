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Путин заявил о необходимости поддержки отказавшихся от аборта женщин

Фото: Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

Нужно не только отговаривать женщин, которые хотят сделать аборт, но и помогать им растить ребенка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам, передает «РИА Новости».

«Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт — это, конечно, важно, но что еще важнее — надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги», — пояснил глава государства.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее Минздрав подготовил проект приказа, в котором перечислены медицинские показания для проведения аборта. При этом документ предусматривает сокращение перечня болезней и патологий, при которых есть показания к аборту. В том числе уберут ряд патологий плода. Вопрос о сохранении или прерывании беременности будет решаться индивидуально консилиумом врачей с участием инфекциониста, акушера-гинеколога, неонатолога и других специалистов.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала приказ ограничением прав женщин на прерывание беременности, которое приведет к катастрофе. «Решение прервать беременность дается непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины — невозможность дать младенцу все необходимое», — пояснила она.

Минздрав после волны критики пообещал скорректировать документ.

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