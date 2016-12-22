Путин прокомментировал инициативу запрета абортов

Президент России Владимир Путин в вопросе запрета абортов предложил принимать «взвешенные» решения, учитывая негативный опыт других стран. Об этом Путин заявил в ходе большой пресс-конференции.

По словам президента, практика других стран показывает, что запрет абортов провоцирует женщин обращаться в подпольные клиники. «Здесь ничего нельзя «ломать через колено», есть опасения, что будут расти махровым цветом подпольные операции», — пояснил он.

Как сообщали ранее источники РБК, в предвыборной повестке Путина появятся инициативы по увеличению рождаемости. При этом в августе был принят приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни», в котором, в частности, присутствует пункт о снижении числа абортов.

В октябре профильный комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал идею о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова отчиталась о сокращении числа абортов в стране за последние пять лет. «За 2016 год на 58 тыс. сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тыс., на 25%», — говорила Скворцова, связав такие показатели с профилактикой искусственного прерывания беременности, которую проводит министерство.