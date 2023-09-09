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«Коммерсантъ» узнал о новом обвинении участникам покушения на Симоньян

«Коммерсантъ»: членов «Параграфа-88» обвинили в подготовке покушении на Симоньян
Двоих совершеннолетних участников неонацистской группировки «Параграф-88» обвинили в подготовке покушения на Симоньян по политическим мотивам, узнал «Ъ». При этом о покушении на Собчак в новом обвинении ничего не сказано
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы &laquo;Россия Сегодня&raquo; Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Следователь ГСУ СКР предъявил новое обвинение предполагаемым участникам неонацистской группировки «Параграф-88» — совершеннолетним Михаилу Балашову и Егору Савельеву, узнал «Коммерсантъ». По данным газеты, им инкриминируют покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), а также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

У четверых несовершеннолетних, входивших в «Параграф-88», обвинение осталось прежним — три эпизода по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак 15 июля. RT тогда опубликовала видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его словам, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян. За каждое им пообещали по 1,5 млн рублей, утверждали в ФСБ.

Тогда были арестованы семь человек, двое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Спустя пять дней был арестован еще один фигурант дела — десятиклассник. Хотя ФСБ заявляла, что фигуранты дела задержаны за подготовку покушения, обвинения им изначально были предъявлялись по статье о хулиганстве. Киев свою причастность к задержанным исключал.

Как уточнил газете адвокат Михаила Балашова Дмитрий Джулай, в новом обвинении говорится о подготовке покушения только на Маргариту Симоньян, а о Собчак не упоминается. При этом его подзащитный и Егор Савельев признались лишь в нападениях на иностранцев, но не в покушении на журналистку. «Они утверждали, что хотели лишь забрать аванс, якобы обещанные 500 тыс. руб., а убийство не совершать, — пояснил защитник, — хотя денег в гараже, где находилось оружие, не оказалось».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Маргарита Симоньян Ксения Собчак неонацисты покушение на убийство
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