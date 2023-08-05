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«Ъ» узнал о школьнице в деле готовивших покушение на Собчак и Симоньян

«Коммерсантъ»: фигурантом дела готовивших покушение на Собчак и Симоньян стала школьница
Еще одним фигурантом дела участников неонацистской группировки «Параграф 88» стала 16-летняя школьница, узнал «Коммерсантъ». Следствие считает, что она знакомилась с мигрантами и заманивала в места, где на них нападали
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В уголовном деле о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак участниками неонацистской группировки «Параграф 88» появился новый фигурант — 16-летняя девушка, которая помогала участникам организации устраивать нападения на лиц «неславянской внешности», сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Анастасия должна была знакомиться с мигрантами из Средней Азии и заманить их в безлюдные места, где на них нападали участники группировки. Следователи установили, что девушка участвовала как минимум в двух эпизодах, изложенных в материалах дела о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Эти нападения на граждан Таджикистана и Узбекистана были записаны на видео и опубликованы в телеграм-канале группировки. По версии следствия, именно эти видео и привлекли внимание украинских спецслужб.

Девушке пока не избрали меру пресечения, пишет газета, она, вероятнее всего, будет проходить по делу свидетелем. Участникам сообщества в то же время собираются помимо статьи о хулиганстве вменить ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян 15 июля. RT публиковал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его словам, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян. За каждое им пообещали по 1,5 млн руб, утверждали в ФСБ.

Тогда были арестованы семь человек, двое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Спустя пять дней был арестован еще один фигурант дела — десятиклассник. Хотя ФСБ изначально заявляло, что фигуранты дела задержаны за подготовку покушения, обвинения им предъявлялись по статье о хулиганстве.

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Киев назвал такое покушение «ненужным» и исключил свою причастность.

Собчак говорила, что благодарна правоохранительным органам за работу по предотвращению покушения на нее, но только «если это всё правда». «Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с [главным редактором RT Маргаритой] Симоньян, то это обычная подлость», — отметила Собчак.

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