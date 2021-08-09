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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 22 тыс. случаев заражения COVID

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 2150, Санкт-Петербурге — 1895, Московской области — 1487. В каждом из остальных регионов обнаружено менее 1 тыс. случаев
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
В России за последние сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех 85 регионах.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 2150. Второе место занимает Санкт-Петербург — 1895, на третьем — Московская область (1487). В каждом из остальных регионов зарегистрировано менее 1 тыс. случаев.

Умерли за сутки 769 человек, выздоровели 14 474. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев COVID-19, умерли свыше 165,6 тыс. человек, выздоровели более 5,7 млн.

По данным Росстата, который учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19 (даже те случаи, когда вирус не был основной причиной смерти), к концу мая 2021 года в России умерли более 289 тыс. больных коронавирусом.

Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о стабилизации эпидемической ситуации в России. Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в июне. Власти связывают это с распространением дельта-варианта COVID-19 — более заразного. По словам Мурашко, дельта-мутация сокращает инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений.

Коронавирус чреват постковидным синдромом, который может проявиться даже через несколько месяцев после болезни. По словам заместителя директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, постковидный синдром «развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы». Наиболее часто симптомы появляются спустя месяц, в том числе у переболевших COVID-19 бессимптомно.

Симптомами постковидного синдрома являются когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность и панические атаки, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Одной из мер после резкого увеличения числа больных COVID-19 стала обязательная вакцинации некоторых категорий работников. Она объявлена уже более чем в 40 регионах. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в 80‒90% — «вопрос буквально нескольких месяцев», считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
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<40 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Елена Чернышова
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