В России за сутки выявили 22 тыс. случаев заражения COVID

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 2150, Санкт-Петербурге — 1895, Московской области — 1487. В каждом из остальных регионов обнаружено менее 1 тыс. случаев

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России за последние сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех 85 регионах.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 2150. Второе место занимает Санкт-Петербург — 1895, на третьем — Московская область (1487). В каждом из остальных регионов зарегистрировано менее 1 тыс. случаев.

Умерли за сутки 769 человек, выздоровели 14 474. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев COVID-19, умерли свыше 165,6 тыс. человек, выздоровели более 5,7 млн.

По данным Росстата, который учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19 (даже те случаи, когда вирус не был основной причиной смерти), к концу мая 2021 года в России умерли более 289 тыс. больных коронавирусом.

В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о стабилизации эпидемической ситуации в России. Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в июне. Власти связывают это с распространением дельта-варианта COVID-19 — более заразного. По словам Мурашко, дельта-мутация сокращает инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений.