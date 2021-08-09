В России за сутки выявили 22 тыс. случаев заражения COVID
Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве — 2150. Второе место занимает Санкт-Петербург — 1895, на третьем — Московская область (1487). В каждом из остальных регионов зарегистрировано менее 1 тыс. случаев.
Умерли за сутки 769 человек, выздоровели 14 474. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев COVID-19, умерли свыше 165,6 тыс. человек, выздоровели более 5,7 млн.
По данным Росстата, который учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19 (даже те случаи, когда вирус не был основной причиной смерти), к концу мая 2021 года в России умерли более 289 тыс. больных коронавирусом.
В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о стабилизации эпидемической ситуации в России. Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в июне. Власти связывают это с распространением дельта-варианта COVID-19 — более заразного. По словам Мурашко, дельта-мутация сокращает инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений.