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Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

В Москве за то, чтобы все жители сделали тесты на коронавирус, чтобы избежать всплеска заболеваемости, выступили 32% респондентов, в Петербурге — 36%
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чуть больше трети жителей Москвы и столько же — Петербурга считают, что в их городах нужно провести всеобщее тестирование на COVID-19, следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК). Исследование было проведено с 3 по 5 августа, в нем приняли участие по 1,6 тыс. москвичей и петербуржцев старше 18 лет.

Сервис провел опрос после того, как власти Китая решили подвергнуть экстренному тестированию всех, кто живет в городе Ухань, где в конце 2019 года были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Как писало агентство Associated Press, в понедельник, 2 августа, в Ухане были выявлены три случая заражения, они стали первыми незавозными более чем за год.

Участников опроса спрашивали, нужно ли провести в их городе аналогичное тестирование всех жителей на коронавирус. В Москве утвердительно на этот вопрос ответили 32% респондентов, 42% выступили против. Сторонников обязательных тестов в столице оказалось больше среди мужчин (34% против 30% среди женщин), в основном эту меру одобрили участники опроса в возрасте до 34 лет (35%).

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В Петербурге за проведение всеобщего тестирования выступили 36% опрошенных, против — 40% участников исследования. Как и в Москве, чаще эту меру одобряли мужчины (38% против 34% среди женщин). Проведение обязательных тестов чаще поддерживали респонденты в возрасте 35 лет и старше.

В России с середины июня наблюдался рост спроса на ПЦР-тесты и анализы на антитела, рассказывали РБК в частных лабораториях. Так, в «Инвитро» рост числа обращений за последние недели составил 150%, говорила РБК директор по связям с общественностью компании Нина Орешкина. Этим летом спрос вырос более существенно, чем в начале предыдущей волны COVID-19 осенью 2020 года, отметила она. Рост интереса россиян к тестам подтвердили также в лабораториях «Хеликс» и «Гемотест».

В «Гемотесте» повышение спроса связали с сообщениями властей о росте заболеваемости коронавирусом и с запуском новых туристических направлений: для поездок зачастую требуется ПЦР-анализ.

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Авторы
Мария Лисицына Мария Лисицына, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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