Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

В Москве за то, чтобы все жители сделали тесты на коронавирус, чтобы избежать всплеска заболеваемости, выступили 32% респондентов, в Петербурге — 36%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Чуть больше трети жителей Москвы и столько же — Петербурга считают, что в их городах нужно провести всеобщее тестирование на COVID-19, следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК). Исследование было проведено с 3 по 5 августа, в нем приняли участие по 1,6 тыс. москвичей и петербуржцев старше 18 лет.

Сервис провел опрос после того, как власти Китая решили подвергнуть экстренному тестированию всех, кто живет в городе Ухань, где в конце 2019 года были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Как писало агентство Associated Press, в понедельник, 2 августа, в Ухане были выявлены три случая заражения, они стали первыми незавозными более чем за год.

Участников опроса спрашивали, нужно ли провести в их городе аналогичное тестирование всех жителей на коронавирус. В Москве утвердительно на этот вопрос ответили 32% респондентов, 42% выступили против. Сторонников обязательных тестов в столице оказалось больше среди мужчин (34% против 30% среди женщин), в основном эту меру одобрили участники опроса в возрасте до 34 лет (35%).

В Петербурге за проведение всеобщего тестирования выступили 36% опрошенных, против — 40% участников исследования. Как и в Москве, чаще эту меру одобряли мужчины (38% против 34% среди женщин). Проведение обязательных тестов чаще поддерживали респонденты в возрасте 35 лет и старше.