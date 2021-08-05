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Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — сказал он.

Мурашко уточнил, что в других регионах ситуация остается напряженной и отмечается некоторый рост заболеваемости.

По его словам, общее количество заболевших, которые находятся под наблюдением, составляет 915 тыс. человек, 78% из них находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находятся 196 тыс. человек.

Также, по информации главы Минздрава, в стране развернуто 234 тыс. коек для пациентов с COVID-19, а в Москве и Московской области количество таких коек уже сокращается.

Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса
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Владимир Путин

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе совещания указал, что россияне уже устали от пандемии COVID-19. «Понятно что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал он.

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Днем ранее представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в стране фиксируется медленное снижение числа случаев заражения коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, подчеркнула, что в России отмечаются признаки стабилизации, но ситуация по-прежнему напряженная.

По последним данным оперштаба, в стране за сутки выявили 20 370 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 794 человека, выздоровели 20 370. Наибольшее число случаев, зарегистрировано в Москве (3227), Санкт-Петербурге (1911) и Московской области (1287).

Также в России более половины регионов объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 определенных категорий граждан. Так, работники ряда сфер, включая торговлю, транспорт, здравоохранение, туризм, обязаны сделать прививку уже в 43 регионах страны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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