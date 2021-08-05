Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — сказал он.

Мурашко уточнил, что в других регионах ситуация остается напряженной и отмечается некоторый рост заболеваемости.

По его словам, общее количество заболевших, которые находятся под наблюдением, составляет 915 тыс. человек, 78% из них находятся на амбулаторном лечении. В стационарных условиях находятся 196 тыс. человек.

Также, по информации главы Минздрава, в стране развернуто 234 тыс. коек для пациентов с COVID-19, а в Москве и Московской области количество таких коек уже сокращается.