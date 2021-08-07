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Пандемия коронавируса ,  

Мурашко назвал причину агрессивности третьей волны COVID-19

По словам главы Минздрава, на это влияет контагиозность мутаций вируса, в результате чего COVID-19 распространяется быстрее, а инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений сокращается
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань заявил, что третья волна коронавирусной инфекции COVID-19 более агрессивна и назвал причины этого явления, передает ТАСС.

«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал он.

По его словам, дельта-штамм коронавируса, выявленный в Индии, а затем распространившийся по всему миру, более контагиозен. При заражении этим штаммом сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений, отметил министр.

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«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения. <...> Каждый должен помнить, что фактически в первые сутки нужно обратиться к врачу, получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию, тогда исходы позволяют нам держаться обычных стандартных показателей», — сообщил Мурашко.

5 августа министр заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а прирост числа пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Вместе с тем он отметил, что в других регионах ситуация остается напряженной и отмечается некоторый рост заболеваемости.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в России заразились более 6,4 млн человек, из которых 5,7 млн выздоровели, еще 164 тыс. пациентов скончались.

По показателю заражаемости, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире. Впереди идут США (35,6 млн), Индия (31,8 млн), Бразилия (20,1 млн) и Франция (6,3 млн).

По показателю смертности Россия занимает шестое место. В первой пятерке находятся США (616 тыс.), Бразилия (561 тыс.), Индия (427 тыс.), Мексика (243 тыс.) и Перу (196 тыс.).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус пандемия COVID-19 волна
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