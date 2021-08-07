Мурашко назвал причину агрессивности третьей волны COVID-19

По словам главы Минздрава, на это влияет контагиозность мутаций вируса, в результате чего COVID-19 распространяется быстрее, а инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений сокращается

Фото: Юрий Козицкий / ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань заявил, что третья волна коронавирусной инфекции COVID-19 более агрессивна и назвал причины этого явления, передает ТАСС.

«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал он.

По его словам, дельта-штамм коронавируса, выявленный в Индии, а затем распространившийся по всему миру, более контагиозен. При заражении этим штаммом сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений, отметил министр.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения. <...> Каждый должен помнить, что фактически в первые сутки нужно обратиться к врачу, получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию, тогда исходы позволяют нам держаться обычных стандартных показателей», — сообщил Мурашко.