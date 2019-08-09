Власти Москвы и Подмосковья подсчитали поваленные ветром деревья

В ночь на 9 августа ветер в Москве повалил 27 деревьев, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

«Ночью порывами ветра были повалены 27 деревьев, три автомобиля были повреждены упавшими деревьями», — сказал он, добавив, что «к счастью, не все прогнозы [синоптиков] оправдались».

На территории Московской области из-за грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с упали 12 деревьев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В целом плохая погода не повлияла на работу энергосистемы и жилищно-коммунального комплекса Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы вице — губернатора Московской области Дмитрия Пестова, поступившем в РБК.