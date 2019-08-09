Синоптик назвал время окончания шторма в Москве

Непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа, сообщил РБК ведущий специалист цента погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сейчас погода самая плохая, она продержится до вечера, а к вечеру уже начнет улучшаться и будет все выходные дни изменяться в сторону улучшения», — сказал синоптик.

По его словам, в столице 9 августа будет облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. «Ветер ожидается западный 7–12 м/с, порывы от 17 до 22 м/с. Поэтому умеренной летней (погоду) очень сложно назвать. Температура — плюс 17–19 градусов, по области — от плюс 15 до 20 градусов. Атмосферное давление начнет повышаться, сегодня к вечеру уже составит 736 мм ртутного столба. Ночью кратковременные дожди еще не исключены», — пояснил Синенков.

Однако уже в выходные погода нормализуется и будет приближаться к климатической норме. В субботу, по словам специалиста «Фобоса», воздух в столице прогреется до плюс 18–20 градусов, возможны кратковременные дожди. Температура в воскресенье будет около плюс 21–23 градусов.