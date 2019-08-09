В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

В МЧС сообщили, что наиболее сильные порывы ветра в Москве ожидаются после полудня 9 августа. В ведомстве предупредили, что дождь будет идти до вечера

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В уточненном сообщении МЧС указывается, что наиболее интенсивное выпадение осадков (местами до 20 мм) прогнозируется до 4:00 мск, однако дождь продолжится и после этого, а завершится лишь к 18:00 мск.

При этом порывы ветра по ходу дня будут усиливаться. Если ночью и утром они будут достигать 12-17 метров в секунду, то после полудня ожидается усиление до 23 м/с.

Спасатели рекомендовали в связи с неблагоприятными погодными условиями парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.

Накануне вечером МЧС передало в том числе через федеральные телеканалы сообщение о надвигающемся шторме. Спасатели сообщали, что скорость ветра будет достигать 25 м/с, однако не уточнили, когда именно это произойдет.

Ранее Гидрометцентр объявил на территории столичного региона оранжевый уровень погодной опасности и предупредил, что за четверг и пятницу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м/с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек. Тогда москвичи критиковали МЧС за отсутствие предупреждений о надвигающемся урагане. Министерство тогда заявило, что получило прогноз от Гидромета уже в день урагана, но по классификации ведомства он не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации.