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Военная операция на Украине ,  
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Умер закрывавший маму во время удара ВСУ в Курске мальчик

Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что пятилетний мальчик «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, губернатор Хинштейн рассказывал со слов очевидцев. У него было более 30% ожогов тела, он умер во время транспортировки в Москву
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пятилетний мальчик, который закрывал собой маму во время удара ВСУ по Курску, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, «врачи сделали все, чтобы его спасти», но «травмы оказались слишком тяжелыми». У мальчика — более 30% ожогов тела. Хинштейн выразил соболезнования семье и пообещал оказать ей поддержку.

Хинштейн рассказал о 5-летнем мальчике, закрывшем маму при ударе ВСУ
Политика
Александр Хинштейн

О том, что мальчик по имени Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, глава региона рассказывал со слов очевидцев. Хинштейн называл его «настоящим мужчиной». Мальчика вместе с мамой собирались перевести на лечение в Москву — их отправляли на реанимобиле в НИИ им. Сперанского.

8 июля исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров заявил, что силы ПВО сбили украинский дрон над городом. Обломки упали в районе городского пляжа. В результате удара погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим, еще семь получили ранения. «РИА Новости» сообщало о десяти раненых. Хинштейн пообещал представить погибшего росгвардейца к госнаграде.

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Александр Хинштейн Курск беспилотники пляж Дети
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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