Умер закрывавший маму во время удара ВСУ в Курске мальчик
Пятилетний мальчик, который закрывал собой маму во время удара ВСУ по Курску, умер во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, «врачи сделали все, чтобы его спасти», но «травмы оказались слишком тяжелыми». У мальчика — более 30% ожогов тела. Хинштейн выразил соболезнования семье и пообещал оказать ей поддержку.
О том, что мальчик по имени Анатолий «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, глава региона рассказывал со слов очевидцев. Хинштейн называл его «настоящим мужчиной». Мальчика вместе с мамой собирались перевести на лечение в Москву — их отправляли на реанимобиле в НИИ им. Сперанского.
8 июля исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров заявил, что силы ПВО сбили украинский дрон над городом. Обломки упали в районе городского пляжа. В результате удара погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии, который помогал пострадавшим, еще семь получили ранения. «РИА Новости» сообщало о десяти раненых. Хинштейн пообещал представить погибшего росгвардейца к госнаграде.
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