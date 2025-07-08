Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Три человека погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава Курской области.

По его словам, еще шесть человек получили ранения, двоих мужчин доставили в Курскую областную больницу.

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