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Военная операция на Украине ,  
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Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Три человека погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава Курской области.

По его словам, еще шесть человек получили ранения, двоих мужчин доставили в Курскую областную больницу.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Курск погибшие Александр Хинштейн ВСУ
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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