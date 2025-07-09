 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске, в результате три человека погибли. Один из них — сотрудник Росгвардии, который оказывал помощь людям на пляже. Всего пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик
Фото: Дарья Широкова/РБК/ТАСС
Фото: Дарья Широкова/РБК/ТАСС

Все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — написал Хинштейн.

В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА
Политика

По словам чиновника, старший сержант выехал на пляж после того, как люди начали сообщать об ударе беспилотника. Он начал эвакуировать людей, когда произошел второй взрыв.

Число пострадавших выросло до семи человек, среди них мальчик пяти лет. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии.

Хинштейн написал, что держит ситуацию на контроле, и пообещал оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.

По словам и.о. главы Курска Сергея Котлярова, ночью средства ПВО сбили дрон ВСУ над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Курск Александр Хинштейн атака дронов ВСУ Курская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ
Политика
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников за 35 минут
Политика
В Татарстане гражданский беспилотник упал на частный дом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
В Шереметьево на фоне атаки дрона на Москву запретили полеты Политика, 02:59
Над Москвой сбили беспилотник Политика, 02:54
В Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ Политика, 02:50
В аэропорту Калуги второй раз за ночь ввели ограничения на полеты Политика, 02:38
Число пострадавших при атаке на пляж в Курске выросло до семи Политика, 01:59
Дрон ВСУ ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы Политика, 01:50
Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии Политика, 01:28
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 01:13
В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА Политика, 01:01
Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске Политика, 00:36
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Басария извинился, что назвал россиян в Абхазии угрозой нацбезопасности Политика, 00:21
«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира Спорт, 00:21
В Киеве сообщили о работе ПВО Политика, 00:14