Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии
Все трое погибших в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — написал Хинштейн.
По словам чиновника, старший сержант выехал на пляж после того, как люди начали сообщать об ударе беспилотника. Он начал эвакуировать людей, когда произошел второй взрыв.
Число пострадавших выросло до семи человек, среди них мальчик пяти лет. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии.
Хинштейн написал, что держит ситуацию на контроле, и пообещал оказать родственникам погибших всю необходимую помощь.
По словам и.о. главы Курска Сергея Котлярова, ночью средства ПВО сбили дрон ВСУ над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.
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